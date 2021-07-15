Вокруг света за 44 дней: 18-летний британец установил мировой рекорд

Он облетел земной шар на воздушномоторном самолете.
18-летний британец Трэвис Ладлоу установил мировой рекорд, облетев земной шар на воздушномоторном самолете.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июля.
Парень преодолел более 40 тысячи километров за 44 дня. Сейчас он официально самый молодой человек в мире, который самостоятельно осуществил кругосветное путешествие.
Путешествие Трэвис планировал еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса пришлось ее перенести. Парень начал летать в 12 лет, а в 14 стал самым молодым в Великобритании планеристом.
Как сообщалось, экипаж украинского самолета "Руслан" совершил кругосветное путешествие. В воздухе пилоты провели в среднем не более 3 суток и пролетели 52,5 тыс. Километров.