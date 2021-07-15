Вокруг света за 44 дней: 18-летний британец установил мировой рекорд

Вокруг света за 44 дней: 18-летний британец установил мировой рекорд

Он облетел земной шар на воздушномоторном самолете.

18-летний британец Трэвис Ладлоу установил мировой рекорд, облетев земной шар на воздушномоторном самолете.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июля.

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Парень преодолел более 40 тысячи километров за 44 дня. Сейчас он официально самый молодой человек в мире, который самостоятельно осуществил кругосветное путешествие.

Путешествие Трэвис планировал еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса пришлось ее перенести. Парень начал летать в 12 лет, а в 14 стал самым молодым в Великобритании планеристом.

Новости мира: 18-летний британец стал самым молодым человеком, который совершил кругосветное путешествие

Как сообщалось, экипаж украинского самолета "Руслан" совершил кругосветное путешествие. В воздухе пилоты провели в среднем не более 3 суток и пролетели 52,5 тыс. Километров.

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