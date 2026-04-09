Курьезы
707
2 мин

Хищное животное в городе: волк сделал подкоп и сбежал из зоопарка

В Южной Корее развернули масштабную операцию по поиску сбежавшего из зоопарка волка. Город частично парализован, пришлось закрыть школу.

Анастасия Грубрина
Волк скрылся из зоопарка

Волк сбежал из зоопарка / © unsplash.com

В городе Тэджон в Южной Корее сотни людей ищут волка. Дикое животное сбежало из зоопарка. Теперь хищник представляет серьезную опасность для жителей города. В Тэджоне пришлось закрыть школу.

Сотни работников экстренных служб приобщились к поискам животного. Вместе с военными они прочесывают окрестности тематического парка O-World. Об этом сообщает The Guardian.

Волк сбежал из зоопарка: его ищут спасатели и военные

В городе Тэджон с населением 1,5 миллиона человек интенсивно ищут сбежавшего из зоопарка волка. В поисковой операции принимают участие представители власти, экстренные службы, полиция и военные. Об этом рассказал представитель пожарного управления Тэджона.

Местные СМИ публиковали фото, где волк спокойно разгуливает по улицам города. Животное сбежало из зоопарка в среду, 8 апреля.

Самец родился в 2024 году, весит около 30 кг. Размер волка заставил привлечь такое количество людей к поискам.

Из-за того, что животное не удалось поймать, пришлось закрыть местную школу.

«Начальная школа Сансон в Тэджоне сегодня закрыта после побега волка из зоопарка вчера», — заявил агентству AFP представитель управления образования города Тэджон.

Волка ищут с кинологами и специально обученными собаками. Также привлекли поисковые дроны с камерами. Вскоре дроны пришлось спустить на землю, так как начался дождь.

В зоопарке поделились, что каждое утро осматривают вольеры перед открытием. И именно вчера одного животного там не хватало. После того как проверили камеры наблюдения, стало ясно, что животное сбежало.

Волк смог прорыть яму в земле и покинуть вольер.

Хищное животное в городе: что делать

Если в городе вы наткнулись на дикое животное, которое, вероятно, сбежало из зоопарка, следует придерживаться такого алгоритма действий:

  1. Старайтесь не приближаться к животному.

  2. Не начинайте резко убегать. Животное может воспринять это как сигнал к действию.

  3. Не смотрите в глаза животному, не начинайте его запугивать или кричать на него.

  4. Сообщите в городские службы о животном — в полицию, ГСЧС, службу спасения животных.

  5. Сообщите людям рядом об опасности.

