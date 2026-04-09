Хищное животное в городе: волк сделал подкоп и сбежал из зоопарка
В Южной Корее развернули масштабную операцию по поиску сбежавшего из зоопарка волка. Город частично парализован, пришлось закрыть школу.
В городе Тэджон в Южной Корее сотни людей ищут волка. Дикое животное сбежало из зоопарка. Теперь хищник представляет серьезную опасность для жителей города. В Тэджоне пришлось закрыть школу.
Сотни работников экстренных служб приобщились к поискам животного. Вместе с военными они прочесывают окрестности тематического парка O-World. Об этом сообщает The Guardian.
Волк сбежал из зоопарка: его ищут спасатели и военные
В городе Тэджон с населением 1,5 миллиона человек интенсивно ищут сбежавшего из зоопарка волка. В поисковой операции принимают участие представители власти, экстренные службы, полиция и военные. Об этом рассказал представитель пожарного управления Тэджона.
Местные СМИ публиковали фото, где волк спокойно разгуливает по улицам города. Животное сбежало из зоопарка в среду, 8 апреля.
Самец родился в 2024 году, весит около 30 кг. Размер волка заставил привлечь такое количество людей к поискам.
Из-за того, что животное не удалось поймать, пришлось закрыть местную школу.
«Начальная школа Сансон в Тэджоне сегодня закрыта после побега волка из зоопарка вчера», — заявил агентству AFP представитель управления образования города Тэджон.
Волка ищут с кинологами и специально обученными собаками. Также привлекли поисковые дроны с камерами. Вскоре дроны пришлось спустить на землю, так как начался дождь.
В зоопарке поделились, что каждое утро осматривают вольеры перед открытием. И именно вчера одного животного там не хватало. После того как проверили камеры наблюдения, стало ясно, что животное сбежало.
Волк смог прорыть яму в земле и покинуть вольер.
Хищное животное в городе: что делать
Если в городе вы наткнулись на дикое животное, которое, вероятно, сбежало из зоопарка, следует придерживаться такого алгоритма действий:
Старайтесь не приближаться к животному.
Не начинайте резко убегать. Животное может воспринять это как сигнал к действию.
Не смотрите в глаза животному, не начинайте его запугивать или кричать на него.
Сообщите в городские службы о животном — в полицию, ГСЧС, службу спасения животных.
Сообщите людям рядом об опасности.