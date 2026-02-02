Волонтеров приглашают пожить бесплатно на острове, но при одном условии: подробности

Остров / © Pixabay

Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса (WTSWW) объявил об открытии необычных вакансий на острове Скомер, расположенном в миле от побережья Пембрукшира. Природоохранная организация ищет трех долгосрочных волонтеров и одного специалиста по мониторингу морских птиц, которые готовы провести несколько месяцев в отдаленном заповеднике.

Об этом пишет BBC.

Главной задачей успешных кандидатов станет наблюдение за популяцией тупиков (пафинов), которые занесены в Международную Красную книгу как вид под угрозой исчезновения. Хотя работа волонтерская и не предусматривает заработной платы, фонд берет на себя расходы на проживание и транспорт в пределах Великобритании, а также предоставляет стипендию в размере от 200 до 400 фунтов стерлингов.

Сотрудник службы посетителей Роб Нотт отмечает, что процесс подсчета достаточно специфичен: остров делят на сектора, а обход территорий начинают за два часа до захода солнца, когда наибольшее количество птиц находится на суше. С помощью специальных кликеров волонтеры фиксируют находящихся на земле тупиков в воде и в воздухе.

График работ зависит от сезона и охватывает период с конца марта по конец сентября. Весной основное внимание уделяется размножению и подсчету птиц на лодках. Летом волонтеры следят за жизнедеятельностью птенцов. А осенью фокусируются на мониторинге серых тюленей, рептилий и китообразных.

Кроме научной работы, помощники будут помогать в ежедневном управлении островом и встречать туристов, количество которых достигает 25 тысяч в год. Остров Скомер является уникальной экосистемой и единственной морской заповедной зоной Уэльса. В прошлом году здесь зафиксировали рекордное количество тупиков — 43 626 особей, что контрастирует с общим глобальным сокращением вида.

Специалисты объясняют такой успех отсутствием хищников, таких как крыс или лис, а также достаточным количеством рыбы в окрестных водах. Кроме пафинов остров является домом для сотен тысяч пар минских буревестников, кайр и других морских птиц.

Условия жизни на острове Скомер аскетичны, поскольку там нет постоянных жителей, кроме сезонного персонала, который находится на территории девять месяцев в году. На острове отсутствуют магазины, поэтому волонтеры и гости местного хостела должны самостоятельно обеспечивать себя продуктами и необходимыми вещами. Добраться до заповедника можно только на лодке, которая курсирует по графику в зависимости от времени года и погодных условий.

