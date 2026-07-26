Вонь в холодильнике не исчезнет сама: эксперты назвали главные ошибки во время уборки

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Специалисты объясняют, что чаще всего причина неприемного запаха в холодильнике заключается не в пище, а в активном размножении бактерий и плесени. Обычное протирание полок или использование ароматизаторов лишь временно маскирует проблему, но не устраняет ее источник.

Об этом пишет All News.

Почему в холодильнике появляется неприятный запах

Основной причиной постороннего запаха являются бактерии и грибки, активно размножающиеся во влажной среде. Один из самых распространенных источников проблемы — засоренное дренажное отверстие, где накапливаются вода и остатки органических частиц.

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Кроме того, пластиковые внутренние поверхности холодильника способны впитывать молекулы жира, кислот и запахов от продуктов. Если прибор длительное время не очищать должным образом, избавиться от стойкого они будет значительно сложнее.

Какие ошибки следует избегать во время мытья холодильника

Пытаясь быстро избавиться от неприятного запаха, многие используют средства, которые могут лишь усугубить ситуацию или даже повредить технику.

Ошибка №1. Использование агрессивной химии

Хлорные отбеливатели, ацетон и другие сильные средства могут повредить пластиковые поверхности холодильника. После такой очистки материал становится более ячеистым, быстрее накапливает загрязнение, а резкий запах химических веществ может впитываться в стенки камеры и передаваться продуктам.

Как правильно очищать холодильник:

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используйте раствор пищевой соды или мягкое мыльное средство;

мойте поверхности мягкой губкой или салфеткой из микрофибры;

После уборки тщательно вытирайте холодильник досуха.

Ошибка №2. Забывать о резиновом уплотнителе

Во время мойки многие уделяют внимание только полкам и стенкам холодильника, оставляя без очистки резиновый уплотнитель на дверце. Именно в его складках накапливаются крошки, влага и грязь, что создает благоприятные условия для развития плесени.

Специалисты рекомендуют регулярно очищать уплотнитель, ведь именно он часто становится источником устойчивого неприятного запаха и может способствовать распространению грибка внутри холодильной камеры.

Раньше мы писали о том, что яйца не рекомендуется хранить на дверце холодильника, хотя именно для этого там предусмотрены специальные лотки, ведь из-за постоянного открывания температура в этой зоне часто меняется. Лучшее место для их хранения — средняя полка холодильника, где поддерживается стабильный холод. Также специалисты советуют не перекладывать яйца в другие контейнеры, а оставлять их в оригинальной упаковке, защищающей от посторонних запахов и влаги.

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