Воняло рыбой: женщина шокировала, что стало причиной неприятного запаха в спальне, и предупредила других

Молодая жена из Шотландии рассказала, что в ее спальне несколько недель воняло старой рыбой, прежде чем она набралась смелости обратиться за советом и была шокирована результатом.

Теперь 26-летняя Клаудия Андерсон сожалеет, что так долго ждала и делает все возможное, чтобы предупредить других о тревожной причине этого запаха.

Как оказалось, неприятный запах был вызван неисправностью с электричеством, которое могло повлечь за собой пожар в ее доме.

"Рыбный запах в вашей спальне? Вызывайте электрика!!!" — написала она в подписи к видео в своем TikTok.

Женщина шокировала, что стало причиной рыбной вони в спальне / Фото: скриншот с видео

"Вот кое-что, чего я не знала о потенциальной опасности электрического пожара, пока это не произошло со мной. В течение нескольких недель я и мой муж заходили в нашу спальню и думали: "Боже мой, в нашей спальне воняет рыбой", — рассказала она своим зрителем.

Хотя запах был необычным, она сказала, что не хотела никому об этом рассказывать, потому что "немного смущалась". Она полагала, что источником запаха может быть сантехника, но проверив ванну, виновника не нашла.

"Итак, мы сняли U-образный изгиб раковины, убедились, что унитаз чист, прочистили отверстие для пробки в душе... все", — сказала она. "Но запах все еще сохранялся".

Затем она обратилась к Google, чтобы узнать, сможет ли она разобраться в этом ужасном запахе.

Наконец, когда она прочла, что причиной могла быть неисправность в электричестве, она написала своему зятю, работающему электриком, и он сказал: "Да, наверное, тебе стоит это проверить".

Ее тесть тоже был электриком, поэтому она позвонила ему, чтобы осмотреть ее дом, и он определил, что источником проблемы был блок предохранителей.

"Один провод отсоединился, и я не знаю, видите ли вы, но на самом деле он плавил пластик внутри розетки", — сказала она. "Посмотрите на это. Это ужасно! Нам так повезло, что мы обнаружили это до того, как оно вспыхнуло".

Женщина шокировала, что стало причиной рыбной вони в спальне / Фото: скриншот с видео

Она призвала людей немедленно вызвать электрика, если они почувствуют что-нибудь подозрительное.

Комментаторы под ее видео поблагодарили ее за предупреждение, а некоторые сказали, что с ними произошло то же самое.

"Рыба – это электрический запах гари", – сказал один из них.

"У меня было такое – я купил дом 80-х годов, в котором ничего не менялось, и кто-то просверлил кабели в стенах, это страшно", – вмешался другой.

Напомним, мужчина, который 11 лет изменяет жене, рассекретил 7 признаков неверности. Предатель указал на "тревожные звоночки".

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