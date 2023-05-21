Вооруженные полицейские устроили жесткий обыск в доме из-за детской игрушки: что это было

Бдительный прохожий сообщил в полицию о "ружье", которое положил в багажник своего автомобиля неизвестный мужчина. На следующий день полицейские его разыскали.

39-летняя жительница британского Уорикшира Джемма Стерленд была в шоке, когда в ее дом прибыли 13 вооруженных полицейских и кинолог, чтобы провести обыск из-за сообщения о незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает MailOnline.

Офицеры полиции сообщили, что ее мужа Марка заметили, когда он положил что-то похожее на ружье в багажник автомобиля накануне на автостоянке в соседнем Лонгбридже.

"Когда полиция сообщила нам, что у них есть сообщения об огнестрельном оружии в машине, мы сразу поняли, что произошло", — рассказала женщина изданию.

Как оказалось, на самом деле в тот день семья посещала магазин игрушек, где приобрели для 5-летнего сына Чарли подарок — игрушечное ковбойское ружье.

Малыш принес свою игрушку и продемонстрировал полицейским. На всякий случай они все же осмотрели и багажника автомобиля, в котором ничего запрещенного не обнаружили.

Инспектор Хлоя Барнс из полиции Уорикшира в комментарии MailOnline отметила, что у многих граждан нет опыта, чтобы отличить боевое оружие от копии или игрушки, особенно если они видят его издалека.

"Теперь это просто забавная история, хотя мне пришлось обойти и поговорить со всеми нашими соседями, чтобы заверить их, что мы не сделали ничего плохого!" – заметила Джемма Стерленд.

Напомним, в американском штате Техас мужчина застрелил из винтовки пятерых соседей, в том числе 8-летнего мальчика. Это произошло после того, как они попросили подозреваемого прекратить стрелять из полуавтоматической винтовки у себя во дворе.

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