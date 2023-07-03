Вооруженный спецназ 43 раза рейдил в дом супругов: что произошло (фото)

В США пара стала мишенью шутников, более 40 раз вызывавших к ним группу спецназа.

Об этом пишет nbcnews.com.

Патрик Томлинсон и Ники Робинсон из Милуоки страдают от проделок неизвестных.

То, что началось как невинный комментарий в Твиттере, привело к тому, что полиция оцепила имущество мужа и жены и направила оружие им в головы.

Хулиганы под их именами даже заявили об угрозах заложить бомбы в концертных залах в трех штатах.

Патрик Томлинсон и Ники Робинсон / Фото: NBC News

Сваттинг включает людей, которые мошеннически звонят в службу экстренной помощи, сообщая о серьезных криминальных угрозах или ситуациях насилия, которые обманом заставляют полицию совершить налет на дом или бизнес невинного человека.

Это все чаще становится возможным благодаря технологиям, которые можно использовать для маскировки реального голоса, телефона или IP-адреса (так называемого "спуфинга") или для того, чтобы их ошибочные сообщения звучали более правдоподобно.

Проблемы Патрика начались после того, как в 2018 году он опубликовал в Твиттере замечания о том, что лично он никогда не считал комика Норма Макдональда очень забавным.

SWAT / Фото: NBC News

Согласно The Daily Beast, твит привлек внимание онлайн-троллей, которые вскоре начали преследовать пару.

Мошенники использовали свой веб-сайт вместе с учетными записями в социальных сетях на Reddit, Twitter и YouTube, чтобы нацелиться на пару и пригласить других присоединиться.

Их преследователи в основном сходятся на веб-сайте, клонированном в другом месте, поэтому участники могут быстро мигрировать, если их форум когда-нибудь будет заблокирован поставщиком услуг.

Впоследствии преследования усилились как онлайн, так и оффлайн. Общее количество инцидентов с рейдами спецназа достигло 43.

"Мы не чувствуем себя в безопасности в собственном доме. Мы не знаем, когда дверь выбьет", — поделился Патрик.

SWAT / Фото: NBC News

Он сказал, что однажды спустился вниз и обнаружил кучу полицейских с пистолетами, дробовиками, автоматами AR-15, направленными ему в голову.

10 декабря в 2022 году ошибочные угрозы взрыва бомбы с упоминанием Патрика повлекли за собой эвакуацию тысяч фанатов с концерта Патти Лабель в театре Риверсайд в Милуоки.

Супруги говорят, что за последние пять лет они потратили десятки тысяч долларов, чтобы защитить себя.

Патрик и Ники подали иск против владельцев онлайн-форума, который их преследователи использовали для нападок на них. Но их дело так и не было рассмотрено судом, потому что у них не было имен владельцев веб-сайтов, на которых можно было бы подать иск.

SWAT / Фото: NBC News

Они отправили повестку в суд для получения этих имен поставщику веб-услуг Cloudflare, но она была отменена.

Они были вынуждены отозвать иск и теперь говорят, что у них более 50 000 долларов судебных издержек.

ФБР начало принимать официальные меры, чтобы получить всестороннее представление о проблеме на национальном уровне, поскольку количество подобных инцидентов растет.

Напомним, женщина ежедневно выпивала три литра водки и однажды врачи дали ей всего 24 часа жизни. Она рассказала, как поборола зависимость.

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