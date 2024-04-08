Вооружился рогаткой: монах напился, разделся и пытался ворваться к монахиням (видео)

Тайская полиция арестовала монаха и заставила его покинуть монашество после того, как его поймали за распитием алкоголя и попыткой войти в комнату двух монахинь в храме в провинции Исан в Бурираме.

Об этом пишет The Thaiger.

Две монахини из неизвестного храма обратились за помощью в полицейский участок Сатуэк посреди ночи после того, как 35-летний монах Пракид Чердсакун попытался ворваться в их комнаты.

По их словам, после того, как Пракиду не удалось этого сделать, он выплеснул свою злобу, беспорядочно стреляя из рогатки в их дома.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили Пракида в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что употреблял алкоголь, но отрицал, что пытался проникнуть в комнаты монахинь. Он сказал, что стрелял из рогатки в их комнаты из-за того, что монахини оставляли свет включенным на всю ночь, тратя электроэнергию зря.

Одна из монахинь, идентифицированная только как А, рассказала, что Пракид употреблял алкоголь каждый день, но раньше никогда не создавал никаких проблем. Она добавила, что не может простить ему такое поведение и хочет, чтобы он покинул храм.

Другая монахиня, Б, рассказала, что Пракид пришел в храм три месяца назад после того, как его выгнали из предыдущего храма. Она заявила, что мужчина всегда вел себя как лидер и приказывал монахиням работать на него, как на прислугу.

Б сказала Пракиду, что больше всего ее беспокоит его пристрастие к алкоголю. Она рассказала о случаях, когда мать Пракида каждый день предлагала ему алкоголь и даже выпивала вместе с сыном в храме. Монахиня умоляла его мать прекратить эту практику, ссылаясь на то, что она нарушает устав буддийских монахов. Однако женщина защищала свои действия, утверждая, что алкоголь служит средством от симптомов эпилепсии Пракида.

Несмотря на эти утверждения Б заметила, что алкоголь ухудшает состояние Пракида, а не облегчает его. В результате вмешалась полиция, приказавшая Пракиду немедленно отречься от монашества, даже в состоянии алкогольного опьянения. Пракида отвезли в участок, хотя никаких конкретных обвинений ему не объявили.

53-летняя мать Пракида, Сомджай, отрицала, что давала сыну алкоголь, утверждая, что другой монах в храме склонил его к выпивке и что ее сын не смог отказаться. Она выразила свою решимость найти для Пракида другой храм и поощряла его снова постричься в монахи, убежденная, что это его единственный шанс на выживание. Женщина утверждала, что только став монахом, сын сможет справиться с симптомами эпилепсии. В противном случае она боялась, что он умрет.

Напомним, 12-летняя девочка, вышедшая замуж за 63-летнего священника, взята под защиту полиции. Правоохранители отреагировали на данную ситуацию.

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