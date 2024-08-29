Вор ограбил супермаркет и поделился деньгами с покупателями – фото

Он устроил дерзкий налет на глазах у охранников.

В Лондоне, Великобритания, вор ограбил супермаркет в стиле Робина Гуда – он поделился деньгами с очевидцами.

Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как работники Tesco в Стратфорде, стоят беспомощны, когда преступник в маске врывается к кассам.

Ограбление супермаркета / Фото: instagram.com/anyonek_tk

Пока он рылся в деньгах магазина за защитным стеклом, к нему подбежал говорящий по телефону покупатель в сером джемпере с капюшоном и красных спортивных штанах и восхищенно воскликнул "йоу". Другой человек попросил: "Дай мне десятку!". В ответ на это грабитель вытащил наличные из кассы и бросил несколько купюр через щель.

Ограбление супермаркета / Фото: instagram.com/anyonek_tk

Ограбление супермаркета / Фото: instagram.com/anyonek_tk

По меньшей мере, пять пятифунтовых банкнот оказались на полу магазина, что повлекло восхищение среди очевидцев.

Пользователи социальных сетей быстро поддержали бандита, увидев видео с его кражей. Один назвал его "Робином Гудом", другой пошутил: "Делиться – значит заботиться". Третий засмеялся: "Каждая копейка помогает", а еще один добавил: "Рабочие не умирают за Tesco".

Какая дальнейшая судьба грабителя, пока что неизвестно.

Напомним, в Индии платные "школы воров" учат детей красть на богатых свадьбах. Стало известно сколько стоит место.

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