Вор вернулся на место преступления и оставил владельцу магазина подарок: что это было

В столице Великобритании в Лондоне вор вернулся на место преступления, чтобы оставить владельцу магазина подарок — записку и 10 фунтов. Так он извинился за то, что раньше украл мороженое.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Халил Курт – владелец двух магазинов в районе Крауч-Энд на севере Лондона, популярном среди учеников соседней школы, не ожидал извинений от вора, а тем более компенсации за украденное мороженое.

Однажды он заметил, как в его магазин вошел неизвестный. Когда Курт вошел в магазин, посетителя уже не было. На прилавке была записка.

Вор оставил трогательный подарок. / Фото: mirror.co.uk

В письме парень извинился, что раньше украл в магазине мороженое. Также он прикрепил 10 фунтов стерлингов, чтобы компенсировать ущерб владельцу магазина.

Автор извинился за кражу мороженого, которая произошла много лет назад, когда он был "значительно моложе" и брал на себя "полную ответственность".

"Я пишу это письмо, чтобы извиниться за свои действия — воровство из вашего магазина. Я хочу взять на себя полную ответственность за свои действия и глубоко извиняюсь за неудобства, которые я причинил. Я вложил 10 фунтов стерлингов, чтобы компенсировать покрыть расходы за мой поступок. Я надеюсь, что вы сможете искренне простить меня", — написал вор.

Вор решил извиниться за кражу / Фото: mirror.co.uk

Владелец магазина был тронут поступком неизвестного. Он говорит, что даже просмотрел видео с камер наблюдения, однако так и не смог установить, кто его сначала ограбил, а потом извинился.

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