Вор вернулся на место преступления и оставил владельцу магазина подарок: что это было

Владельца магазина удивил поступок вора.
В столице Великобритании в Лондоне вор вернулся на место преступления, чтобы оставить владельцу магазина подарок — записку и 10 фунтов. Так он извинился за то, что раньше украл мороженое.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Халил Курт – владелец двух магазинов в районе Крауч-Энд на севере Лондона, популярном среди учеников соседней школы, не ожидал извинений от вора, а тем более компенсации за украденное мороженое.
Однажды он заметил, как в его магазин вошел неизвестный. Когда Курт вошел в магазин, посетителя уже не было. На прилавке была записка.
В письме парень извинился, что раньше украл в магазине мороженое. Также он прикрепил 10 фунтов стерлингов, чтобы компенсировать ущерб владельцу магазина.
Автор извинился за кражу мороженого, которая произошла много лет назад, когда он был "значительно моложе" и брал на себя "полную ответственность".
"Я пишу это письмо, чтобы извиниться за свои действия — воровство из вашего магазина. Я хочу взять на себя полную ответственность за свои действия и глубоко извиняюсь за неудобства, которые я причинил. Я вложил 10 фунтов стерлингов, чтобы компенсировать покрыть расходы за мой поступок. Я надеюсь, что вы сможете искренне простить меня", — написал вор.
Владелец магазина был тронут поступком неизвестного. Он говорит, что даже просмотрел видео с камер наблюдения, однако так и не смог установить, кто его сначала ограбил, а потом извинился.
Напомним, 15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи.
Читайте также:
- Жена заняла 2 место: разъяренный мужчина разбил корону победительницы конкурса красоты (видео)
- 7 невероятных оптических иллюзий: лучше один раз увидеть, чем 100 раз рассказать
- Через 111 лет: среди обломков "Титаника" нашли утраченное ожерелье — видео