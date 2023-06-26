Вор во время ограбления влюбился в свою жертву и пригласил на свидание: реакция женщины

Эмбер Бераун рассказала, что 8 мая в Индианаполисе, США, к ней подошел мужчина и наставил на нее пистолет, когда она проверяла почту у своего дома. После этого он разыскал ее аккаунт в социальных сетях и заявил, что влюбился и пригласил женщину на свидание.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В США произошел странный инцидент: вор сначала ограбил женщину, а затем с помощью соцсетей пригласил ее на свидание, потому что мол влюбился. Жертва, утверждает, что ее заставили отдать наличные мужчине, которого впоследствии идентифицировали как Демьена Бойса.

Вспоминая об ограблении, Эмбер рассказала: "Он достал пистолет из кармана, чтобы показать мне, что происходит – он сказал впусти меня в свой дом. Я этого не сделала".

Отказавшись впустить Бойса в свой дом, Эмбер была вынуждена отдать все наличные, которые были при ней — около 100 долларов.

Но, похоже, Бойсу требовались не только деньги, и, как ни странно, он потребовал, чтобы она связалась с ним в Facebook, продолжая целиться в нее из пистолета.

Она согласилась, объяснив: "Я подумала, что если я добавлю его в Facebook, он уйдет, и он ушел".

По словам полиции Индианаполиса, Бойс сразу же стал присылать жертве сообщения, флиртовать с ней и даже утверждал, что вернет ей деньги, потому что она "хорошая".

В одном из сообщений говорилось "Слушай, ты знаешь, что я верну тебе деньги. Это отличный способ познакомиться с кем-то, но ты слишком хороша, чтобы тебя ограбить".

Эмбер решила ответить на сообщение, написав в ответ: "Я верю тебе, мужчина. Я могу сказать, что ты милый, просто времена стали тяжелыми. Я знаю это".

Но, похоже, это лишь привлекло Бойса к ухаживаниям, и он направил еще одно сообщение, приглашая ее на свидание.

"Давай расслабимся со мной. Клянусь, я не могу так долго ждать", – написал он.

Женщина отклонила предложение, сказав ему: "У меня есть муж. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Я желаю тебе всего наилучшего".

Она говорит, что этот страшный инцидент заставил ее чувствовать себя опасно дома.

"Он действительно пытался ограбить меня, но он отнял у меня чувство безопасности в моем собственном доме", — сказала она.

Эмбер добавила: "Я немного нервничаю, когда я знаю, что люди ходят по улице в поисках мест для совершения преступлений. Это немного меняет ощущение, когда ты слышишь звуки ночью".

В настоящее время Бойс находится под залогом в размере $7,500 после того, как ему было предъявлено обвинение в ограблении с применением огнестрельного оружия в прошлую среду.

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