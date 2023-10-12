Вор во время ограбления выпал из вентиляционной шахты и "потерял" трусы со штанами - фото

В Шотландии вор выпал из вентиляционной шахты во время ограбления магазина молочных коктейлей.

Об этом пишет Glasgow Live.

Полиция опубликовала кадры из камер видеонаблюдения, на которых мужчина в поисках наличных шлепнулся лицом об пол после того, как пролез через вытяжку.

Грабитель / Фото: Fudge Shakes

Кажется, он медленно проталкивается через небольшую щель и пытается осторожно спуститься на мебель головой вперед. Но он внезапно потерял равновесие и ударился о пол. Ему понадобилась минута, чтобы прийти в себя от сильного удара.

Грабитель / Фото: Fudge Shakes

Однако вскоре он снова встал, натянул боксеры и штаны, а затем надел капюшон и совершил набег на магазин, выхватив банку для чаевых, деньги из кассы, ящик для благотворительных пожертвований и немного резервных денег.

Грабитель / Фото: Fudge Shakes

Работники прибыли около 11:30, обнаружили место преступления и позвонили в полицию, которая примчалась в помещение около 11:55. Преступника пока что не арестовали, расследование продолжается.

Напомним, обнаженные женщины прогулялись по городу только в трусах и на высоком каблуке. Они посетили туристические места.

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