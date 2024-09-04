Вор ворвался в дом, помыл посуду и оставил записку, где признался, что натворил – фото

Грабитель, терроризировавший соседей, оставил странную записку для владельца дома после того, как ворвался в него, приготовил и съел спагетти и помыл посуду.

Об этом пишет Metro.

Владелец дома в коттеджном городке Клирвуд в штате Вашингтон, США, рассказал, что в пятницу утром он вернулся домой из поездки и нашел на кухонном столе сообщение, написанное на салфетке.

В нем говорилось: "Мне очень нужна была еда, я ворвался в ваш дом, пожалуйста, простите меня, я съел вашу еду, постирал одежду и принял душ. P.S. Ваша попкорница не работала должным образом".

Записка вора / Фото: KING 5

Эдди Андуджо рассказал: "Сначала я подумал, что это была шутка. Но быстро увидел, что это не так".

Окно его кухни было разбито, а стекло разлетелось по раковине и полу. "Бандит готовил спагетти", – сказал Андуджо. "Но самое смешное то, что он помыл свою посуду. Пожалуй, он был хорошим мошенником, я не знаю... И он сложил одеяла, которые использовал".

Злоумышленник не взял ничего из вещей Андуджо.

Камеры наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, одетого в синюю рубашку с длинными рукавами, серые брюки и черные туфли.

Заместители шерифа округа Терстон заявили, что знают, кто подозреваемый, и в воскресенье провели обыск с помощью собаки К9, но он остается на свободе.

Другая домовладелица, Бетани Стирбер, рассказала, что подозреваемый проник в ее машину, нашел ключ от гаража и ворот и пытался проникнуть в ее гараж, пока она была дома.

"Мы его отпугивали, но он все равно возвращался. И всякий раз, когда мы вызываем полицию, это слишком много времени", — рассказала она телеканалу, добавив, что снова заметила его в воскресенье. "Я позвонила 911. Я их слышала, а они меня не слышали. И они не успели приехать вовремя. Он сбежал".

Владелица дома Эшли О'Нил рассказала, что они с мужем тоже пытались поймать бандита, но ему удалось скрыться. "Никогда не знаешь, где он прячется, — сказала О'Нил. Честно говоря, это даже пугает".

Напомним, заключенные вырыли 10-метровый тоннель в тюрьме, который вел в канализацию. Стало известно, кто планировал побег.

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