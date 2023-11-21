Вор задремал во время ограбления и разбудил домовладелицу громким храпом

В Китае вор уснул во время ограбления и разбудил домовладелицу своим громким храпом.

Об этом сообщает scmp.com.

Мужчина проскользнул через окно дома в Юньнане около полуночи 8 ноября с намерением ограбить здание. Однако ему пришлось изменить свои планы, когда он узнал, что жители еще не легли спать.

Злоумышленник по фамилии Ян решил покурить в отдельной комнате, ожидая, пока они лягут спать. Однако он сам уснул.

Домохозяйка по фамилии Тан спала со своим ребенком, когда ее разбудил громкий храп, но сначала она отмахнулась от этого, сказав, что это шум из соседнего дома.

Вор уснул во время ограбления / Фото: scmp.com

Затем она заметила, что храп стал громче, когда она пошла мыть бутылочку с молоком своего ребенка, и решила продолжить расследование. Затем она обнаружила, что Ян крепко спит на полу в другой комнате.

Она предупредила свою семью, и приехала полиция и арестовала мужчину, обнаружив, что он рецидивист.

Вор заснул во время ограбления / Фото: scmp.com

Он был арестован за кражу в 2022 году и был освобожден из тюрьмы в сентябре.

"Это слишком смешно. Вор привел полицию к своему порогу", — прокомментировал историю в социальных сетях один из них.

Другой сказал: "Если он так устал, возможно, ему не следовало "работать" сверхурочно".

"Интересно, какой приговор за вторжение в дом и ничего не украдено?" – спросил третий.

Напомним, рыбак спас женщину, тонущую в океане в украденной машине. Она чуть не погибла.

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