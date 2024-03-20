Ворона 26 лет ходит на завтрак в кафе и научилась говорить "привет" — видео

В Испании кафе отеля Solymar в Посада-де-Лянес каждое утро встречает Пако, своего особого и преданного клиента. Пако – ворона, которая уже 26 лет ходит в заведение на завтрак, не пропуская ни одного дня.

Об этом пишет 20Minutos.

Там владельцы кафе ждут Пако с немалой порцией еды, чтобы дать ему достаточно энергии пережить остаток дня. У них даже есть специальная тарелка с его именем, где птичке подают еду. Официанты уверяют, что "Пако – член семьи".

Владелец гостиницы Лукас Фернандес рассказал, что птица выпала из гнезда и ее подобрали вместе с двумя братьями, но выжила только она и с тех пор не хочет уходить.

Четырнадцать лет назад Пако чуть не пришлось расстаться со своим любимым завтраком, поскольку жалоба угрожала его проживанию в отеле, но в конце концов власти позволили ему остаться там.

Теперь Пако стал звездой социальных сетей после того, как владельцы гостиницы поделились видео, где он здоровается в кафе. Да, птица умеет разговаривать и очень вежлива, она не стесняется здороваться со всеми, кто заходит поесть. Птица говорит "hola", что в переводе с испанского означает "привет".

Те, кто его знает, называют Пако "феноменом", а те, кто не знает, очень хотят его увидеть и не стесняются идти в заведение. "В классе все мои одноклассники рассказывали мне о нем", – поделился один из посетителей.

Напомним, мужчина завел аллигатора в бассейне и пускал в него детей. Зверь жил на территории его роскошного поместья.

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