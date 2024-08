Воровка, укравшая 40 миллионов долларов, похвасталась, как дерзко сбежала с тюрьмы (фото)

Женщина рассказала о своем дерзком побеге с тюрьмы США, где ее заключили за мошенничество на 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает Mirror.

Таня Смит, которой сейчас 64 года, сбежала с тюрьмы в Западной Вирджинии, переодевшись адвокатом. На момент бегства в 1988 году она отбывала два года срока, который должен был длиться 13 лет.

Однако с помощью подельника ей удалось выйти из тюрьмы, переодевшись. Хотя ее поймали спустя восемь месяцев после побега из тюрьмы, она решила подробно рассказать о своей жизни в новой книге.

Таня, чья многомиллионная афера привлекла внимание ФБР, рассказала о своей жизни в издании Never Saw Me Coming, где подробно описывается ее жизнь до, во время и после преступлений.

В разговоре с Guardian она рассказала о своем опыте побега из тюрьмы и о том, как она помахала охраннику, выходя из нее.

Она сказала: "Когда я дошла до ворот, я повернулась к стоявшему в дверях охраннику и помахала рукой. Он прищурился, будто увидел кого-то знакомого. Я улыбнулась и снова помахала рукой. Тяжелая грудка образовалась у меня в горле. В любое мгновение кто-то мог понять, что я исчезла, и зазвонила бы сигнализация".

Таня Смит / Фото: Mirror

Хотя Таня провела еще некоторое время в тюрьме, прежде чем ее ждала свобода, сейчас мама троих детей живет в Лос-Анджелесе, где, по ее словам, наслаждается спокойствием.

Несмотря на то, что Таня больше всего известна своим пребыванием за решеткой и причиной своего пребывания там, ее история гораздо запутаннее. Одна из шести детей, она выросла в Миннеаполисе и сказала, что хочет что-то сделать, чтобы помочь людям. Позже она обнаружила, что у нее есть талант к поиску телефонных номеров, и с развитием технологий это переросло во взлом компьютеров. Как только этот талант был раскрыт, она начала отправлять деньги на счета, которые потом собирали люди, известные как "бегуны". В книге объясняется, что именно один из этих бегунов привел к тому, что ее позже поймали.

О том, как было писать книгу, Таня сказала, что это было облегчением: "Когда я начала писать эту книгу, именно тогда я начала чувствовать себя свободной — будто бремя было снято, я смогла поговорить с людьми. Я эмансипирована".

Напомним, 99-летняя нацистка не смогла отменить приговор о смерти 10 000 заключенных концлагерей. Ирмгард Фурхнер ранее была приговорена к двухлетнему условному сроку.

Читайте также: