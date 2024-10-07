Воры одновременно грабили церковь и просили священника отпустить грехи: чем это закончилось

В Нигерии грабители просили прощения у священника во время ограбления церкви.

Об этом пишет New York Post.

Соломон Укейма, священник прихода Святого Августина в регионе Демэкпе в Макурде, рассказал местным властям, что раскаявшиеся грабители ворвались в приходский дом, забрав с собой самые ценные церковные вещи.

"Грабители вели себя спокойно в течение всей операции. Они постоянно просили прощения. Они делали это в течение всего периода ограбления", — сказал Укейма в интервью Информационному агентству Нигерии (NAN). "Мне нравится их уверенность и покой. Один из них, за что бы он ни взялся, говорил: "Прости нам, отче".

Управление полиции штата Бенуэ подтвердило факт ограбления и начало расследование, сообщил офицер по связям с общественностью.

Укейма сообщил, что воры проникли на территорию прихода около двух ночи, перелез через кованое ограждение и поднявшись зданием к окну в кабинет священника.

Храм Святого Августина в Демэкпе

Раскаявшимся преступникам удалось сбежать с телефонами, звуковым оборудованием, одеждой, едой и десятиной, при этом они безрезультатно требовали 5 млн нигерийских найр (около 13 000 долларов США).

"Я сказал им, что у меня нет таких денег. Я сказал им, что у меня есть, и отдал их им", – объяснил он.

Он также сказал, что не держит зла на воров, которые, очевидно, были в отчаянии. "Я простил их и прошу других также молиться о них", — сказал Укейма. "Это молодые люди. Один из них говорил на безупречном английском языке. Пусть они полностью изменят свою жизнь и используют свой талант, который у них есть".

Напомним, в Бельгии двое священников устроили гей-оргию с наркотиками. 69-летний святой отец с 60-летним товарищем "отрывались" прямо в приходском доме: нюхали поперсы, закидывались экстази и занимались сексом.

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