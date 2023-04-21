Воры украли золото на 15 млн долларов из аэропорта: подробности преступления

Полиция пока что не подтвердила, были ли воры профессиональной бандой.

Воры украли золото и другие ценности на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15 млн долларов) из аэропорта в Канаде.

Об этом пишет ladbible.com

Полицейские приступили к расследованию по факту кражи в международном аэропорту Торонто Пирсон. Аэродром часто используется для доставки золота, которое добыли в Онтарио, по всему миру.

Инспектор Стивен Дуйвестейн сообщил журналистам, что самолет прибыл рано вечером 17 апреля, и его "высокоценный" груз был выгружен и доставлен в хранилище.

"Что я могу сказать, это то, что в контейнере был ценный груз. Он действительно содержал золото, но содержал другие предметы, которые имеют денежную ценность", — рассказал правоохранитель.

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Дуйвестейн добавил, что через некоторое время контейнер был "вывезен незаконным путем" и объявлен пропавшим без вести.

Он сказал, что расследование кражи все еще продолжается, но заверил потенциальных путешественников, что общественная безопасность не вызывает беспокойства: "Мы считаем, что это единичный случай. Поэтому для путешествующих людей, которые беспокоятся о прибытии и отбытии, у них не должно быть никаких проблем. Мы не считаем это вопросом общественной безопасности".

Полиция пока не подтвердила, были ли воры профессиональной бандой. Официальные лица также пока что отказываются говорить, какая авиакомпания доставила груз, откуда он прибыл и куда направлялся.

Это не первый раз, когда канадский аэропорт становится местом ограбления — еще в 1952 году воры исчезли с шестью ящиками с золотом, направлявшимися в Монреаль. К тому времени кража была оценена в 215 000 долларов, что сегодня превышает 1,7 миллиона долларов.

Напомним, в Канаде женщине через 41 год вернули вещь из украденной сумочки. Сначала она была настроена скептически, но потом засмеялась.

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