Восемь дней без еды и воды: рыбака чудом спасли в сотнях километров от берега

Рыбака нашли живым после восьми дней в открытом море / © Pixabay

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Рыбак из Мексики чудом выжил после восьми дней в открытом море без еды и воды. Его небольшую лодку унесло почти на 300 миль (около 480 км) от побережья.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Эктор Маркес Мартинес, которого также называют Чико, 31 августа отправился на рыбалку из Пуэрто-Анхеля в мексиканском штате Оахака. Мужчина вышел в море на небольшой лодке «Хосмарсито» и планировал вернуться уже через несколько часов, однако домой так и не прибыл.

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После исчезновения рыбака начались масштабные поиски. К ним присоединились его родственники, местные рыбаки, волонтеры и Военно-морские силы Мексики.

Через восемь дней лодку Эктора заметил экипаж грузового судна примерно в 299 милях к югу от Уатулько. Морякам удалось связаться с мужчиной и передать ему воду, еду и топливо, а информацию о его местонахождении сообщили властям.

Сразу же поднять рыбака на борт грузового судна не удалось из-за проблем со связью. Только 7 сентября к «Хосмарсито» подошло судно ВМС Мексики ARM Monte Alban. Военные подняли мужчину на борт и доставили в безопасное место.

Несмотря на восемь дней дрейфа, состояние Эктора оценивалось как стабильное. У мужчины наблюдалось обезвоживание, поэтому после спасения ему оказали медицинскую помощь.

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Подобная ситуация произошла и в августе — у побережья Мексики спасли ещё двух рыбаков, проведших пять дней в Тихом океане. Даниэля Герреро Мартинеса и Хосе Луиса Портеласа Вильегаса нашли более чем в 240 км от побережья штата Чьяпас — мужчины выжили, находясь в большом холодильном контейнере для продуктов. После спасения у них также диагностировали сильное обезвоживание.

Напомним, в Финляндии полиция приступила к расследованию смерти 27-летней инфлюенсерши после посещения клиники пластической хирургии. Девушка собиралась сделать липосакцию, но потеряла сознание ещё до операции.

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