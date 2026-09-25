Восемь лет опасная болезнь оставалась незамеченной: что скрывалось за обычными залысинами

Врачи годами лечили алопецию, но причина оказалась совсем в другом / © Associated Press

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54-летний Джейсон Брюард годами пытался выяснить, почему у него выпадают волосы на голове и лице. Сначала врачи поставили диагноз «алопеция», однако впоследствии выяснилось, что у мужчины была опухоль мозга, которая, по оценкам медиков, росла около восьми лет.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Первые проплешины Джейсон заметил ещё в 2020 году — одна появилась на голове, другая — на бороде. Он обратился к дерматологу и начал лечиться от алопеции, однако терапия не давала желаемого результата.

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В то время мужчина вместе с семьёй жил в Южной Африке. Из-за отсутствия ответов относительно своего состояния в 2022 году он вместе с женой Марианной и сыном Эштоном переехал в Аликанте в Испании. Там Джейсон продолжал обращаться к дерматологам, однако истинную причину проблем выявили лишь спустя два года.

В январе 2024 года мужчина проснулся около пяти утра от сильной головной боли. Его доставили в отделение неотложной помощи, где впервые провели МРТ головы. Обследование выявило доброкачественную опухоль размером 4,6 см. Она располагалась возле гипофиза и давила на зрительный нерв. По словам родственников, врачи предупреждали о риске потери зрения.

В феврале Джейсону сделали операцию. Операция, которая должна была длиться около трёх часов, затянулась до семи. По словам самого Джейсона, во время операции возникло кровотечение, а также был повреждён гипофиз.

После операции Джейсон провёл неделю в реанимации. У него появился косоглазие, а также серьёзные проблемы с кратковременной памятью. Мужчина рассказывал, что мог не помнить даже того, что ел на завтрак. Его жена уволилась с работы, чтобы постоянно ухаживать за ним.

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В течение следующих месяцев Джейсон проходил гормональную терапию, однако существенного улучшения не ощущал. В марте 2025 года семья решила вернуться в Великобританию и поселилась в Кембриджшире, где мужчина продолжил лечение в больнице Адденбрук.

По словам Джейсона, после корректировки гормональной терапии его состояние начало улучшаться. Он стал лучше сосредотачиваться, перестал спать днём, а зрение частично восстановилось. В то же время выпадение волос из-за повреждения гипофиза, по его словам, осталось необратимым.

Сейчас мужчина пытается вернуться к работе и занимается разработкой систем искусственного интеллекта для образования. После пережитого он уже не планирует возвращаться к прежней профессиональной деятельности и надеется, что новый проект станет для него новым началом.

Напомним, ранее 28-летняя инфлюенсер Кристи Коллинз перенесла сепсис после того, как выдавила фурункул в зоне бикини, приняв его за обычный вросший волос.

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