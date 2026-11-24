Самые сложные породы собак в содержании / © Associated Press

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Не все популярные породы собак одинаково просты в содержании. Одни четвероногие нуждаются в постоянных физических нагрузках, другие сложно поддаются дрессировке или имеют проблемы со здоровьем, из-за которых владельцам приходится тратить немало времени и денег.

Издание DoggoDigest назвало восемь пород собак, содержание которых может стать настоящим испытанием для хозяев.

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Сибирский хаски

За привлекательной внешностью хаски скрывается независимый и довольно упрямый характер. Представители этой породы нуждаются в значительных физических нагрузках, склонны к побегам и нередко игнорируют команды хозяина. Еще одной особенностью хаски является их чрезмерная «разговорчивость», которая может создавать неудобства в повседневной жизни.

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Чихуахуа

Несмотря на миниатюрные размеры, эти собаки нуждаются в серьезном воспитании. Они могут проявлять собственническое поведение по отношению к хозяину, много лаять и агрессивно реагировать на других людей и собак. Ситуацию нередко усугубляют сами владельцы, которые чрезмерно балуют питомцев и пренебрегают их воспитанием и социализацией.

Чау-чау

Пушистые собаки с характерной львиной гривой отличаются самостоятельностью и сдержанностью. Они не всегда охотно выполняют команды и настороженно относятся к посторонним. Воспитание чау-чау требует терпения, последовательности и опыта, поэтому новичкам может быть сложно справиться с их характером.

Бигль

Главным препятствием при дрессировке биглей является их чрезвычайно развитое обоняние. Увлекшись интересным запахом, собака может полностью игнорировать команды хозяина. Направить энергию животного в нужное русло помогают специальные игры по поиску по запаху и умственные упражнения.

Ротвейлер

Мощное телосложение, сильный характер и выраженные охранные инстинкты делают ротвейлеров непростыми в воспитании. Без надлежащей социализации и регулярной дрессировки у них могут возникать проблемы с поведением. Эта порода больше подходит опытным владельцам, которые умеют последовательно воспитывать собаку без применения силы.

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Такса

Владельцы такс нередко сталкиваются с непослушанием, трудностями при дрессировке и проблемами, связанными с пребыванием в одиночестве. Кроме того, из-за особенностей строения тела эти собаки подвержены заболеваниям межпозвоночных дисков, которые могут вызывать боль, нарушение подвижности, а в тяжелых случаях — паралич.

Джек-рассел-терьер

Небольшие размеры этих собак могут вводить в заблуждение. У джек-рассел-терьеров огромный запас энергии и выраженный охотничий инстинкт. Без достаточной физической активности и умственных нагрузок они могут чрезмерно лаять, рыть землю и демонстрировать деструктивное поведение.

Английский бульдог

Основные трудности при содержании английских бульдогов связаны со здоровьем. Из-за короткой морды они склонны к проблемам с дыханием и плохо переносят жару. Также эти собаки нуждаются в регулярной очистке кожных складок и тщательном контроле питания. Лечение хронических заболеваний может обернуться значительными финансовыми затратами.

Издание подчеркивает, что ни одна из перечисленных пород не является плохой. Проблемы возникают, когда ожидания владельцев не соответствуют реальным потребностям собаки. Поэтому перед выбором питомца стоит пообщаться с заводчиками, дрессировщиками и владельцами собак, а также оценить, насколько потребности животного соответствуют вашему образу жизни.

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Напомним, что некоторые породы собак отличаются особой смелостью и готовностью защищать своих хозяев. Эксперты назвали десять пород, которые славятся своей бесстрашностью даже перед лицом серьезных угроз.

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