Восемь школ отказались брать на обучение 12-летнего мальчика: что произошло

Мальчик с июля 2022 года не ходит в школу.

В городе Брэдфорд в Великобритании восемь школ отказались брать на обучение 12-летнего мальчика. В этом его мать обвиняет местных чиновников.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

12-летний Мэйсон Тиррелл не посещает школу с июля 2022 года. Он уже семь месяцев вынужден ждать, пока для него подберут новое учебное заведение.

Мать школьника Джоди Тиррелл обвиняет местных чиновников в "дьявольском" поведении. Она говорит, что забрала своего сына из предыдущей школы, поскольку там его очень часто наказывали за поведение. Парню поставили диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивность". После этого его отказались брать на учебу уже восемь школ.

Джоди Тиррелл говорит, что она была вынуждена оставить работу и постоянно находиться со своим сыном.

"Я действительно психически и эмоционально истощена. Мне пришлось оставить работу, чтобы быть дома с ним. Я просто чувствую себя беспомощной. Мне приходится все время преследовать их (школьную команду Брэдфордского совета – ред.), чтобы получить ответы – они не выходят на н, — говорит женщина.

По словам матери, ее сын также страдает из-за нехватки общения со сверстниками. Местные чиновники отметили, что они постараются решить проблему.

Напомним, женщина Джорджи Митчелл рассказала шокирующую историю, которую ей рассказали визажисты. Перед свадьбой невеста застала в туалете своего будущего мужа, которого кормила мама грудью.

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