Восемь способов согреться ночью без включения отопления: советы эксперта по сну

С наступлением осении повышением тарифа на энергоносители с октября многие домовладельцы откладывают включение отопления. Однако холодная спальня может усложнить нормальный сон: слишком холодно — не уснуть, слишком много тяжелых одеял — просыпаешься ночью от перегрева.

Об этом пишет издание The Sun

Чтобы помочь заснуть в холодные ночи без дополнительного обогрева, эксперт по сну Фиби Стрит из Pretty You London поделилась восемью практическими советами. Они включают, почему стоит греть кровать, а не комнату, какие ткани выбирать и как защититься от сквозняков.

Детали советов эксперта

1. Грейте кровать, а не комнату

Фиби отмечает, что прохладная спальня (16-18°C) способствует лучшему сну. Для комфорта рекомендуется перед сном использовать горячую грелку или электропростынь, чтобы прогреть постель, не перегревая комнату.

2. Теплые руки и ноги

Руки и ноги содержат тысячи кровеносных сосудов, которые регулируют теплообмен. Поэтому важно носить носки, использовать грелку для ног или растирать руки перед сном.

3. Легкие слои одежды и одеял

Плотные тяжелые одеяла могут удерживать тепло и влагу, что приводит к перегреву. Фиби советует легкие, дышащие слои, которые можно снимать или добавлять во время ночи, например, одеяла 4,5-7,5 tog с дополнительным легким одеялом сверху.

4. Выбор терморегулирующих тканей

Синтетические ткани задерживают тепло и влагу, что может привести к перегреву и ощущению холода после потения. Натуральные ткани, как бамбук, позволяют воздуху циркулировать и удерживают тепло, отводят лишнюю влагу, поддерживая комфортный сон.

5. Подбор ночной одежды

Важно выбирать легкие, дышащие комплекты с длинными рукавами, которые согревают без перегрева и накопления влаги. Толстые флисовые костюмы могут давать комфорт в начале ночи, но приводят к перегреву и потливости.

6. Блокировка сквозняков

Сквозняки ухудшают качество сна. Фиби советует проверять щели в окнах, закрывать их, перекатывать полотенце как временный уплотнитель или располагать кровать подальше от холодных зон.

7. Теплый душ перед сном

Теплый душ или ванна перед сном помогает согреться и способствует снижению температуры тела после водных процедур, что сигнализирует мозгу о времени сна. Это позволяет заснуть быстрее и комфортнее, не нагромождая много слоев одежды или одеял.

8. Контроль влажности

Сушка вещей в квартире повышает влажность воздуха, что создает ощущение холода. Для комфорта рекомендуется обеспечить легкую циркуляцию воздуха, немного открыть окно или использовать осушитель воздуха, чтобы сохранить тепло в спальне.

Соблюдение этих советов поможет сохранить комфортную температуру для сна в осенние и зимние ночи без дополнительного обогрева и снизит расходы на энергоносители.

