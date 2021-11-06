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Восемь верблюдов и лама разгуливали по улицам Мадрида после ночного побега из цирка: фото

© BBC
© BBC

Руководитель цирка обвинил в "саботаже" борцов за права животных.

В Испании в пятницу, 5 ноября, на улицах Мадрида обнаружили восьмерых верблюдов и ламу, сбежавших из цирка.

Об этом со ссылкой на полицию испанской столицы сообщает BBC.

Отмечается, что животных заметили около пяти утра по местному времени в южном районе Карабанчель, недалеко от места расположения цирка Quiros Circus.

Беглецов вернули в учреждение "живыми и невредимыми".

Тем временем руководитель цирка Мати Муньос обвинил в "саботаже" борцов за права животных. Он рассказал, что электрический забор вокруг вольера для животных был перерезан, указав, что против Quiros Circus ежегодно протестуют активисты.

Муньос добавил, что с облегчением встретил ламу и двугорбых верблюдов: "Слава Богу, ничего не произошло".

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