Восемь вещей, которые многие женщины на самом деле не любят, хотя никогда об этом не говорят

Что на самом деле не нравится женщинам / © pexels.com

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Есть вещи, которые многие женщины на самом деле не любят, хотя не всегда говорят об этом вслух. И проблема часто не в самих цветах, вечеринках или романтике, а в ожидании, что женщина просто обязана им радоваться, пишут в Ash&Pri.

Публичные признания и романтические сюрпризы

Признание перед десятками незнакомцев в ресторане в романтических фильмах может выглядеть безупречно. В реальной жизни такая ситуация способна превратиться в настоящее испытание.

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Когда вокруг стоят люди с телефонами, кто-то аплодирует, а все ждут ответа, личный момент перестает быть личным. Даже если женщина любит своего партнера, это вовсе не означает, что она хочет переживать важный момент перед публикой.

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Поэтому масштабный романтический жест не всегда лучше тихого разговора вдвоем. Иногда наиболее романтичным оказывается самое умение учесть характер и желание другого человека.

Вечеринки для будущих мам

Baby shower и другие вечеринки перед рождением ребенка принято преподносить как чрезвычайно радостное событие. Однако не каждая будущая мама мечтает несколько часов быть в центре внимания, фотографироваться, принимать подарки и отвечать на бесконечные вопросы.

Беременность сама собой может быть физически утомительной, поэтому даже приятная на первый взгляд вечеринка иногда превращается в еще одну обязанность.

Не все женщины любят большие празднования — и это касается не только беременности. Для кого-нибудь лучшим подарком может стать спокойный вечер с самыми близкими людьми.

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Ожидание увлечения каждым младенцем

Еще один распространенный стереотип — якобы все женщины автоматически обожают детей. Стоит кому-то принести младенца, как от женщины нередко ожидают улыбки, восторг и желание немедленно взять малыша на руки.

Однако отношение к детям — индивидуальная вещь. Женщина может хорошо относиться к малышам, но не хотеть держать чужого ребенка или часами разговаривать о младенцах.

Отсутствие бурного восхищения также ничего не говорит о характере человека или его способности заботиться о других.

Цветы как универсальный подарок

Букет давно считается одним из самых надежных подарков для женщины. Но далеко не каждая будет от него в восторге.

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Срезанные цветы быстро увядают, нуждаются в вазе и уходе, а через несколько дней их приходится выбрасывать. Поэтому для некоторых женщин практичный подарок, любимые сладости, книга или совместное впечатление могут быть гораздо приятнее.

Это не значит, что цветы — плохой подарок. Главное — знать предпочтения конкретного человека, а не руководствоваться принципом «все женщины любят цветы».

Бесконечные разговоры об отношениях

Еще один стойкий стереотип утверждает, что женщины готовы часами анализировать сообщения партнера, обсуждать свидание и выяснять скрытый смысл каждой фразы.

Некоторым людям такие разговоры действительно нравятся. Но многие женщины устают от постоянного обсуждения личной жизни или вообще не хотят делать романтические отношения центральной темой каждой встречи с подругами.

Карьера, путешествия, книги, деньги, хобби, новости или планы на будущее могут интересовать их гораздо больше.

Одинаковая одежда для всех

Парные пижамы, одинаковые платья подружек невесты и семейные фотосессии в одной цветовой гамме прекрасно смотрятся на фотографиях. И сам процесс организации нравится далеко не всем.

Надо найти фасон, который будет подходить разным людям, договориться о цвете, размерах и стиле. А главное, человек может просто не хотеть одеваться так же, как все остальные.

Мода является одним из способов самовыражения, поэтому возможность самостоятельно выбирать одежду для многих значительно важнее идеально скоординированного фото.

Уменьшительно-снисходительные обращения

«Принцесса», «красавица», «девочка» — подобные обращения от близкого человека могут звучать нежно. Но когда так говорит незнакомец или коллега, эффект нередко бывает совсем другим.

Особенно это заметно в профессиональной среде, где фамильярное обращение может восприниматься как снисходительность.

К тому же слово «принцесса» иногда используют для описания якобы капризной или слишком требовательной женщины. Поэтому даже обращение, которое кажется невинным, не обязательно будет приятным собеседнице.

Сплетни как будто «женское» увлечение

Когда группа женщин о чем-то активно говорит, до сих пор можно услышать предположение, что они обязательно обсуждают кого-то. На самом деле сплетни не сугубо женская привычка.

Исследования повседневного общения также подвергают сомнению упрощенное представление о сплетничестве как исключительно женское поведение.

Более того, многим женщинам совсем не интересно обсуждать чужую внешность, личную жизнь или предательство. Для них такие разговоры могут быть не развлечением, а изнурительным способом времяпрепровождения.

В конце концов главная проблема всех этих стереотипов одинакова: они пытаются приписать огромной группе людей одинаковые желания и характер. На самом деле, нет универсального перечня того, что любят или не любят все женщины. Значительно проще и правильнее не угадывать предпочтения человека по его полу, а спросить его самого.

FAQ

Что больше всего не любят женщины?

Нет вещей, гарантированно не нравящихся всем женщинам, ведь предпочтения зависят от характера, опыта и личных границ человека. В то же время, многих могут раздражать навязанные ожидания: необходимость увлекаться детьми, любить цветы, постоянно говорить об отношениях или соответствовать традиционным представлениям о «женских» интересах.

Что больше всего раздражает женщин в мужчинах?

Универсального ответа нет. В отношениях причиной раздражения могут становиться неуважение к личным границам, нежелательные советы, обесценивание мнения партнерши, отсутствие внимания к ее потребностям или убеждение, что все женщины хотят и любят одинаковые вещи. Лучший способ понять конкретного человека — не полагаться на гендерные стереотипы, а открыто говорить о потребностях и ожиданиях.

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