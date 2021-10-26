Восхищает дух: в Британии велосипедист проехался по лопасти ветряка на высоте 70 м

Восхищает дух: в Британии велосипедист проехался по лопасти ветряка на высоте 70 м

Таким образом каскадер хотел обратить внимание на необходимость развития возобновляемых источников энергии.

Шотландский спортсмен, занимающийся велотриалом, Дэнни Макаскилл проехал на велосипеде по лопасти ветряной турбины на высоте примерно 70 метров, что равняется высоте 23-этажного дома.

Об этом сообщает Daily Mail.

Таким образом, каскадер хотел обратить внимание на необходимость развития возобновляемых источников энергии накануне климатического саммита в Глазго.

В видеоролике видно, как велосипедист стоит в верхней части турбины. Прикрепив страховочным тросом велосипед, он проехался на невероятной высоте по лопасти ветряной мельницы. После успешного выполнения трюка Дэнни встал на лопасти ветровой турбины и поднял своего двухколесного "друга" над головой.

Одной из главных проблем при выполнении трюка стал сильный ветер и скользкая поверхность ветряной мельницы.

"Это так невероятно высоко, что ощущение высоты не ощущается. Так что я не особенно боялся. Правда, стекловолокно и велосипедные шины не очень хорошо сочетаются, поэтому было достаточно скользко", – рассказал Макаскилл.

Напомним:

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