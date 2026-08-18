Восхождение на действующий вулкан Этна закончилось трагедией: что на самом деле стало причиной гибели туриста

Этна, вулкан, извержение вулкана / © AP

Реклама

Американский турист погиб от удара молнии во время похода на вулкан Этна на итальянском острове Сицилия. 30-летний мужчина находился в зоне с ограниченным доступом, когда на горе разразилась гроза.

Об этом сообщило издание Mirror.

Реклама

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Сообщение о пострадавшем поступило незадолго до 20:00. После удара молнии у туриста остановилось сердце. Медики оказали ему помощь непосредственно на месте, а затем доставили в больницу Канниццаро в Катании.

Реклама

В больнице продолжили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Около 21:30 врачи констатировали его смерть. К спасательной операции на Этни привлекался вертолёт Drago 142 пожарной службы.

В последние недели Этна продолжает проявлять высокую активность: на вулкане фиксируются потоки лавы и выбросы пепла. Из-за вулканической активности значительные территории закрыты для туристов, а недавние извержения также приводили к перебоям в работе аэропорта Катании.

Итальянская гражданская оборона также предупреждает об опасности резких перемен погоды на Этне, особенно на большой высоте. На верхних склонах вулкана есть открытые участки, где практически нет мест, где можно укрыться от непогоды.

По данным итальянских чиновников, за последние десятилетия удары молнии унесли на Этне больше жизней, чем непосредственно вулканическая активность. Последние смертельные случаи в результате извержения самого активного вулкана Европы были зафиксированы в 1987 году.

Реклама

В тот же день в Италии сообщили ещё об одном случае гибели туриста от удара молнии — трагедия произошла в Альпах в Южном Тироле.

Напомним, ранее мы сообщали о мексиканце, который выжил после двух недель пребывания в подземной пещере. Мужчина заблудился во время рыбалки.

Новости партнеров

Новости партнеров