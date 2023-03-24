Воскресили из мертвых: мужчина пережил клиническую смерть и рассказал, что видел

Британец Кевин Хилл поделился своим опытом потустороннего мира после того, как пережил клиническую смерть.

Сердце 55-летнего мужчины внезапно перестало биться, когда он находился в Королевской больнице Дерби, где лечился от кальцифилаксии — редкого заболевания, при котором кальций накапливается в мелких кровеносных сосудах жировой и кожной ткани.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Хилл, которого врачи назвали "чудо-человеком", поделился, что он вошел в "духовное царство" и был отделен от тела.

"Это было похоже на то, что я был в духовном мире — я осознавал, что происходит, но во мне было так много покоя", - вспомнил он.

Фото: dailymail.co.uk

В январе в 2022 году Кевину сделали операцию на сердце из-за проблем с сердечным клапаном. Из-за этого у него задерживалась вода в ногах, и после лечения и года в больнице он потерял 65 кг водяного веса. Затем у него развилась кальцифилаксия.

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Это может привести к образованию тромбов и болезненных язв на коже, которые могут привести к кровотечению. Состояние встречается почти исключительно у пациентов с хроническим заболеванием почек.

"Мою кожу разъедало. В течение трех дней мои ноги кровоточили – это просто не останавливалось", – поделился он.

Мужчина утверждал, что потерял более двух литров крови, прежде чем его сердце остановилось. Он был мертв в течение нескольких минут, прежде чем врачи реанимировали его.

Кевин сказал, что со стороны наблюдал за тем, как сотрудники больницы пытались его спасти.

"Я знал, что умер. Я был отделен от своего тела. Потом я просто уснул и проснулся живым, и кровотечение остановилось. Я знал, что не пора умирать. Ситуация заставила меня пересмотреть свои приоритеты. Когда я вышел из больницы, атмосфера в моей семье резко изменилась. Я стал более выносливым", — отметил он.

Фото: dailymail.co.uk

Сейчас Хилл почти полностью поправился и уже вернулся домой со своей 52-летней женой Камиллой.

Он сказал: "Я нахожусь на завершающей стадии выздоровления. В правой ноге у меня все еще немного болит, но уже не так сильно, как раньше – я плакал часами. Раньше мой уровень боли был 100 из 10, а теперь он упал до четырех. Все говорили, что я должен умереть".

Напомним, объявленная умершей 31 год назад женщина, которая предсказывала конец света, неожиданно нашлась. Более 20 лет Патриция Копта, которой сейчас 86 лет, находилась в доме престарелых в Пуэрто-Рико.

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