Самая богатая женщина Австралии требует снять ее портрет, висящий в Национальной галерее страны.

Об этом пишет Metro.

Джина Райнхарт, горнодобывающая магнатка, состояние которой оценивается более чем в 30 миллиардов долларов, имеет двойной подбородок на картине отмеченного наградами художника-аборигена Винсента Наматджиры.

Райнхарт поддерживает Национальную галерею, что означает, что она ежегодно жертвует от $4,999 до $9,999 австралийских долларов.

Винсент сказал в своем заявлении: "Я рисую мир таким, каким я его вижу. Людям не обязательно должны нравиться мои картины, но я надеюсь, что они найдут время, чтобы посмотреть и подумать: "Почему этот парень-абориген нарисовал этих могущественных людей? Что он пытается сказать?".

Гинна Ринехарт, минущий magnate полагается, чтобы в середине более не более £24.1 billion, подразумевает, что 2-дюймовый в награде-враждующий образец артист Vincent Namatjira's painting



'I paint the world as I see it. Люди не должны иметь как рисунок,' said Mr Namatjira — Metro (@MetroUK) May 16, 2024

Сначала картина была выставлена в Аделаиде, а затем переехала в Канберру вместе с картинами королевы Елизаветы II. Национальная галерея Австралии заявила, что приветствует публичный диалог по поводу своих экспозиций, но пока отказывается снимать картину. В своем заявлении они отметили: "С 1973 года, когда Национальная галерея приобрела "Голубые полюса" Джексона Поллока, ведется динамичная дискуссия о художественных достоинствах произведений, находящихся в национальной коллекции и/или экспонируемых в галерее. Мы представляем произведения искусства австралийской публике, чтобы вдохновить людей исследовать, чувствовать и изучать искусство".

На выставке также представлены Ангус Янг из ACDC, король Чарльз III, Джими Хендрикс и другие известные личности из Австралии и всего мира.

"Кому-то это может не понравиться, кому-то это может показаться смешным, но я надеюсь, что люди заглянут под поверхность и увидят и серьезную сторону", — добавил Наматджира.

В Интернете портрет сравнивают со злодеем из фильма "Охотник за привидениями" и изображением застывшего Хана Соло из "Звездных войн".

Напомним, женщина, превратившаяся в живую секс-куклу, шокировала, как выглядела до пластики. Модель задалась целью стать максимально искусственной.

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