Восьмилетняя девочка из Канады подняла штангу весом 80 килограммов (видео)

Девочка посвящает тренировкам 10 часов в неделю.
Школьница Рори из Канады подняла 80-килограммовую штангу. Это втрое больше, чем весит сама восьмилетняя девочка. Это также невероятно для возраста девочки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Школьница Рори ван Ульфт тренируется по 10 часов в неделю, не забывая конечно же, школу. По словам родителей, девочка это делает без всякого принуждения.
Рори уже выиграла десятки соревнований и даже стала сильнейшей девочкой Канады. Теперь, как она уверяет, стремится покорить мир.
А вот мнения специалистов, безопасна ли тяжелая атлетика для детей, различаются. Однако, советуют по крайней мере не пренебрегать услугами опытного тренера.