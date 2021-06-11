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Восьмилетняя девочка из Канады подняла штангу весом 80 килограммов (видео)

Восьмилетняя девочка из Канады подняла штангу весом 80 килограммов (видео)

dailymail.co.uk

Девочка посвящает тренировкам 10 часов в неделю.

Школьница Рори из Канады подняла 80-килограммовую штангу. Это втрое больше, чем весит сама восьмилетняя девочка. Это также невероятно для возраста девочки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Школьница Рори ван Ульфт тренируется по 10 часов в неделю, не забывая конечно же, школу. По словам родителей, девочка это делает без всякого принуждения.

Рори уже выиграла десятки соревнований и даже стала сильнейшей девочкой Канады. Теперь, как она уверяет, стремится покорить мир.

Восьмилетняя Рори ван Ульфт / © dailymail.co.uk
Восьмилетняя Рори ван Ульфт / dailymail.co.uk

А вот мнения специалистов, безопасна ли тяжелая атлетика для детей, различаются. Однако, советуют по крайней мере не пренебрегать услугами опытного тренера.

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Новости мира 8-летняя девочка из Канады подняла 80-килограммовую штангу

Новости мира 8-летняя девочка из Канады подняла 80-килограммовую штангу