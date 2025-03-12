Восьмилетняя девочка застряла в стиральной машине – фото

Пожарные показали, как спасали ребенка.
В Испании восьмилетняя девочка застряла в стиральной машине после того, как забралась туда, и ее пришлось спасать пожарным.
Об этом пишет Need To Know.
Ее родители услышали крики и увидели, что дочь застряла в стиральной машине. Они позвонили в службу спасения и к дому в Торре-дель-Мар близ Малаги выехали пожарные.
Когда Антонио "Буба", Фали, Ману и Мигель прибыли на место, они увидели девочку с одной ногой, зажатой между лопастями барабана.
"Она не могла ею пошевелить", — рассказал "Буба" местным СМИ.
Операция по ее освобождению продолжалась 50 минут.
Когда пожарные начали работу, ребенку дали мобильный телефон, чтобы развлечь.
В конце концов, она была освобождена, получив только синяки на лодыжке и на колене.
"Буба" прокомментировал: "Мы все были детьми и играли, но я никогда не видел ничего подобного раньше. Это не то, что случается часто. Просто не повезло. Главное, что она в безопасности".
Чтобы освободить девочку, пожарным пришлось снять несколько частей стиральной машины, которая теперь не подлежит восстановлению.
Напомним, 4-летний мальчик вызвал копов на свою "плохую" маму. Ребенок заявил, что женщину нужно посадить в тюрьму.
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