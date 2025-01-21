Воспитанники детского сада, сыгравшие мужа и жену, поженились через 20 лет – фото

Их пути пересеклись много лет спустя после спектакля.

Пара из Китая, которая поженилась в начале января, стала популярной в социальных сетях, поскольку 20 лет назад она выступала как муж и жена на концерте в своем детском саду.

Об этом пишет SCMP.

Муж по фамилии Чжэн и его жена, имя которой не разглашается, провели свадебную церемонию в городе Чаочжоу провинции Гуандун на юге страны 7 января.

Интернет-пользователей развеселило то, что два десятилетия назад он и его жена, посещавшие тот же детский сад, позировали на сцене как молодожены.

После окончания детского сада мальчик и девочка пошли в разные начальные школы. Их пути не пересекались до 2022 года, когда видеозапись с выступления распространилась среди одноклассников Чжена.

Мама Чжена, случайно увидевшая видео, предложила найти девушку, которая играла жену ее сына на концерте. Чжен был холост, и родители были озабочены его статусом холостяка. Неизвестно, сколько ему лет.

С помощью воспитательницы детского сада Чжен связался со своей будущей женой, которая также оставалась одинокой. По его словам, они жалели, что не познакомились раньше, и сразу же влюбились.

Пара сыграла мужа и жену в детском саду и поженилась через 20 лет / Фото: Douyin

Пара сыграла мужа и жену в детском саду и поженилась через 20 лет / Фото: Douyin

Пользователи социальных сетей были увлечены этой историей: "Они должны дать воспитательнице красный конверт с большой суммой денег", "Какая волшебная карма! Им суждено быть вместе".

Напомним, мужчина заявил о разводе из-за поведения любимой на вечеринке у подружки. Он смущен и почувствовал неуважение к ней.

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