Воспитатель частного детского сада совершал сексуальное насилие над детьми: шокирующие детали

Игрушка. / © pixabay.com

Реклама

На днях в Королевском суде Гилдфорда в Великобритании осудили 18-летнего Томаса Уоллера после того, как его признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над детьми в возрасте от трех лет. Он работал в частном детском саду.

Об этом сообщает Mirror.

Вынося приговор, судья Клер Гарден-Фрост сказала, что «разбивает сердце» видеть, как родители детей чувствуют ответственность за произошедшее. Молодой человек получил десять лет лишения свободы в исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей и пять лет заключения с последующим исполнением условных обязательств.

Реклама

По данным расследования, свои преступления он совершал в 2024 году. Работник детсада злоупотреблял своим положением, чтобы завоевать доверие двух мальчиков и эксплуатировать их. Известно, что он совершал изнасилование, подстрекал детей к сексуальным действиям и фотографировал их в непристойных местах.

Мать одной из жертв ранее описывала Уоллера как «очень опасного человека». Она говорит: ее пугает то, что свои жестокие действия он совершил в довольно молодом возрасте.

По ее словам, трехлетний малыш рассказал, что его изнасиловали в туалете в школе: "Услышав это, я задала ему несколько вопросов о том, чтобы попытаться заставить его повторить. Я расспрашивала его по-разному, чтобы увидеть, останется ли его история такой же и последовательной, что так и случилось".

Затем она сообщила об этом в детский сад, а руководство заведения – в полицию. Правоохранители арестовали Уоллера в тот же вечер.

Реклама

После вынесения приговора адвокат Королевской прокуратуры Рио Пахлаванпур сообщил, что прислал суду приговор, настаивая на том, что правонарушения были «слишком серьезными для рассмотрения судом по делам несовершеннолетних».

«Я сказал, что будь он взрослым, то за самое серьезное преступление он получил бы наказание в виде 13 лет – этот диапазон составляет от 11 до 17 [лет]», – подчеркнул адвокат.

Напомним, мы писали о том, как мама 10 лет водила дочь в коме на танцы - и произошло чудо.