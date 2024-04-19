Воссоединились через 13 лет: женщина увидела в TikTok видео с бездомным и узнала своего брата

В свое время они лишились связи.

Сила социальных сетей воссоединила бездомного с его семьей в Мексике через 13 лет.

Об этом пишет Daily Star.

Трогательный момент стал вирусным в TikTok, когда 54-летний Хорхе Пинеда обнял свою сестру Беатрис у заброшенного дома в северо-восточном городе Монтеррей, где он искал убежища.

Воссоединение произошло благодаря блогеру Андре Эрнандесу, который 5 апреля опубликовал в Сети видео растрогавшегося босоногого мужчину, увидев его "Форд Мустанг".

Хорхе искренне восхищался спортивным автомобилем и Эрнандес взял его прокатиться на машине. Видео этой поездки стало вирусным и помогло семье Хорхе узнать его и восстановить связь.

Эрнандес рассказал Info 7, что коллега предупредил его о том, что у его автомобиля стоит бездомный, и посоветовал найти другое место на парковке.

Но блогер решил оставить машину на месте, а затем подошел к Пинеде и взял его прокатиться по городу.

@ #mustanglifestyle #mustanggt #mustangrtr andreshernandezig97 Los Carros NO pueden dar Felicida Me llena de alegria complir el sueño❤️ y callar varias bocas ️ #mustang

Подписчики Эрнандеса были тронуты видео и пожертвовали средства, чтобы помочь Пинеде купить еду, новый матрас и полностью изменить его внешность, чему мужчина сначала сопротивлялся.

Вирусный контент в конце концов привлек внимание Беатрис, которая обратилась к Эрнандесу, заметив своего брата, которого она в последний раз видела в 2011 году.

Беатрис смогла достать деньги и совершила 11-часовую поездку из своего дома в Амеке, городе на западе штата Халиско, в Монтеррей, чтобы воссоединиться с Хорхе.

Хорхе некоторое время жил в Соединенных Штатах, прежде чем проблемы с наркотиками привели к его депортации в Мексику, рассказала Беатрис. Он нашел работу на шоколадной фабрике в городе Рино в штате Халиско, а затем попал в аварию, которая заставила его расстаться с семьей.

"Я увидела видео и расплакалась", – сказала Беатрис, цитирует Infobae.

С тех пор Хорхе вернулся к своей сестре в Амеку и с нетерпением ждет новых возможностей.

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