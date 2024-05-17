Вот это отдохнул: скорпион несколько раз ужалил мужчину за яички в отеле (фото)

Мужчина подал в суд на гостиницу в Лас-Вегасе после того, как скорпион залез ему в трусы и несколько раз ужалил в яички.

Об этом пишет Daily Star.

Это произошло на фоне сообщений о вторжении скорпионов в город и его пригород, среди которых самый смертоносный вид Америки – аризонский короед.

Майкл Фарчи, художник из Южной Калифорнии, был укушен во время пребывания в башне отеля Venetian's Palazzo в марте в этом году. На фотографиях, предоставленных потерпевшим, изображен небольшой аризонский короед.

"Я проснулся от острой боли в интимной зоне. Я удивился", — рассказал тогда Фарчи журналистам. "Я протянул руку, чтобы посмотреть, что происходит там, под одеялом, и почувствовал еще одну острую боль и еще одну".

Скорпион / Фото: Michael Farchi

Фарачи вспоминает полное безразличие персонала отеля после того, как скорпион нанес мстительный удар. "Представители гостиницы даже не извинились за то, что произошло", — пожаловался он. "Они просто взяли с меня деньги за номер, ресторан и все, чем я пользовался. Никаких извинений. Ничего".

В публичном заявлении отеля утверждалось, что "на курорте есть протоколы для всех инцидентов и мы можем подтвердить, что они были соблюдены в этом инциденте".

Один домовладелец, утверждающий, что за последние месяцы убил "более 22 скорпионов" на своем участке, заявил, что подозревает, что существа проникли в Лас-Вегас на пальмах, импортированных для загородных домов и различных проектов по озеленению пустыни.

"Только на одной пальме могут прятаться сотни скорпионов", — сообщили представители Глобальной службы по борьбе с вредителями в Лас-Вегасе. "В районе Лас-Вегаса обитает много видов скорпионов – 23, если быть точным. Большинство видов скорпионов, которые мы видим здесь, не вызывают беспокойства".

Напомним, в прошлом году скорпион ужалил женщину на борту самолета. Инцидент произошел на борту индийской авиакомпании.

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