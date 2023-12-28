Вот так повезло: как коту, найденному на круизном лайнере, чудом удалось избежать эвтаназии

Теперь у него новая семья.
В результате непредвиденного инцидента на круизном лайнере Royal Caribbean Ovation of the Seas на борт контрабандой пронесли кота что привело к серии событий, закончившихся на счастливой ноте.
Об этом написал президент и генеральный директор Royal Caribbean Майкл Бэйли в Facebook.
Кота, которого назвали Ови, обнаружили во время планового осмотра, что стало сюрпризом как для экипажа, так и для пассажиров. Остается непонятным, как животное обошло круизную охрану, но предполагается, что гость тайно пронес Ови на корабль в своей толстовке.
Неожиданная находка
Присутствие Ови было обнаружено на другом конце земного шара, но из-за строгих таможенных правил кошке не позволили высадиться ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Это была серьезная проблема, поскольку политика Royal Caribbean предполагает только эмоциональную поддержку или животных-поводырей. Это затруднительное положение поставило судьбу Ови под серьезную опасность, поскольку эвтаназия казалась единственно возможным вариантом.
Вмешательство и спасение
Однако появился положительный момент в виде вмешательства президента и генерального директора Royal Caribbean Майкла Бэйли. Несмотря на тяжелые обстоятельства, он организовал усыновление Ови. Сотрудник гостевой службы корабля предоставил кошке новый дом.
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Новая жизнь Ови
После карантина Ови благополучно перевезли обратно в США, где маленький кот сейчас проживает в Майами вместе с членом экипажа.
Напомним, женщина была шокирована, обнаружив в ухе паучье гнездо. Она рассказала, что все началось с "треска".
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