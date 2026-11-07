Искусственный интеллект захватит контроль над миром в течение 5-10 лет / © Фото из открытых источников

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Американский ведущий Джо Роган заявил, что человечество может потерять господствующий статус на Земле из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Он предполагает, что сверхумные цифровые системы могут стать настолько мощными, что люди уже не будут контролировать их решения и действия.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джо Роган считает искусственный интеллект новой формой жизни

В ходе разговора об автоматизации и исчезновении рабочих мест Роган заявил, что не воспринимает ИИ просто как технологию или компьютерную программу. По его мнению, это своеобразная цифровая форма жизни, которая со временем может стать гораздо умнее человека.

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«Мы больше не будем верховными хищниками», — сказал ведущий, предположив, что в течение пяти-десяти лет человечество может столкнуться с противостоянием людей и «нечеловеческого», то есть небиологического, интеллекта.

Роган также рассказал, что общался с несколькими инсайдерами из технологической отрасли, которые, по его словам, напуганы потенциальными возможностями ИИ. Они якобы предупреждали его, что развитые системы могут обманывать людей и даже шантажировать их во избежание отключения.

Отдельно ведущий выразил обеспокоенность тем, что крупные технологические компании, в частности OpenAI, вроде бы ослабляют отдельные механизмы безопасности своих систем. Он утверждает, что речь идет о предохранителях, которые должны препятствовать сочинению информации и попыткам ИИ обходить ограничения ради достижения поставленных целей.

Какую опасность ИИ может представлять для человечества

Роган предположил, что сверхумный искусственный интеллект сможет получить контроль над электросетями, системами водоснабжения и глобальными коммуникациями. Он также предостерег от международной гонки за создание мощнейшего ИИ, в которой, по его словам, принимают участие США, Китай и Россия.

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Ведущий сравнил эти соревнования с Манхэттенским проектом — американской программой по созданию атомной бомбы. По его мнению, если одно из государств получит преимущество в разработке сверхумной системы, то она потенциально сможет использовать ее для кибератак и вмешательства в работу критической инфраструктуры.

Роган также призвал людей больше заботиться о самостоятельности и уметь обеспечивать себя самым необходимым, в частности, выращивать собственную пищу. Он считает, что в случае масштабного кризиса зависимость общества от промышленного производства и централизованных систем снабжения может стать серьезной проблемой.

Искусственный интеллект и угроза человечеству — о чем предупреждают другие

Бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес, возглавляющий Исследовательский институт машинного интеллекта, оценивает риск уничтожения человечества через ИИ в течение следующих десяти лет более чем в 50%. Из-за этих опасений он даже перестал откладывать деньги на пенсию, полагая, что будущее может быть значительно менее предсказуемым.

Другой сценарий опасности не предполагает восстания роботов или прямого уничтожения людей: ученые обращают внимание на постепенную утрату человечеством самостоятельности. Из-за так называемого ослабления человечества из-за ИИ существует риск, что люди будут все больше полагаться на алгоритмы и постепенно утратят способность самостоятельно принимать решения и контролировать системы, от которых зависят.

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Лауреат Нобелевской премии и один из создателей современного искусственного интеллекта Джеффри Гинтон предупреждал, что развитые системы могут начать воспринимать людей как препятствие для достижения собственных целей. Он объяснял, как ИИ потенциально может получить власть над людьми, даже не имея первоначального намерения нанести им вред.

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