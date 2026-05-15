Война на горизонте: как климат подсказывает, где вспыхнет следующий конфликт

Прогноз погоды или прогноз войны: исследование выявило связь между изменениями климата и войнами / © pixabay.com

Реклама

Климатические колебания могут предположить, где вспыхнут будущие вооруженные конфликты

Об этом пишет Earth.com.

Ученые показывают, что значение не жара или осадки сами по себе, а конкретные комбинации климатических условий в определенных местах.

Реклама

Результаты исследования могут помочь предсказать, где растет риск конфликта, прежде чем он перерастет в насилие.

Исследование опирается на недавно созданный набор данных, содержащий более 500 случаев возникновения конфликтов, зарегистрированных между 1950 и 2023 годами.

Каждое событие было точно определено как в пространстве, так и по времени с уровнем географической точности, ранее не существовавшего в исследованиях климатических конфликтов.

Два климатических режима

Исследование сосредоточено на двух крупномасштабных климатических системах. Первая — это Эль-Ниньо. Такая закономерность изменений температуры океана в тропической части Тихого океана приводит к изменчивости погоды по всему миру.

Реклама

Теплая фаза (Эль-Ниньо) и холодная фаза (Ла-Нинья) образуют так называемое Южное колебание.

Второй — это Индийский океанический диполь (IOD) — менее известная система, которая действует в бассейне Индийского океана и имеет тенденцию к более быстрым и более нестабильным изменениям.

Обе системы влияют на количество осадков, засуху, температуру и сельскохозяйственные условия в значительной части света.

Что показал анализ

Исследования подтверждают, что предполагали предыдущие исследования: в мировом масштабе риск вооруженных конфликтов выше во время Эль-Ниньо, чем во время Ла-Нинья. Но важной деталью является то, что обуславливает эту закономерность.

Реклама

Сам по себе Эль-Ниньо не создает риск конфликта везде, где он затрагивает. Риск усиливается в регионах, которые становятся более засушливыми во время Эль-Ниньо.

В районах, где Эль-Ниньо связан с большим количеством осадков, исследователи не обнаружили достоверной связи с ростом конфликтов.

Усиленное давление на напряженные общины

Риск сосредоточен в местах, где наблюдаются засухие условия, такие как ограниченная доступность воды, сельскохозяйственный стресс и давление на уже и без того перегруженные общины.

Эта разница имеет значение для дискуссии, которая продолжается в исследовании климатических конфликтов уже много лет. Предыдущие исследования обнаружили связь, но им было сложно определить последовательную причинно-следственную связь. Это же ясно указывает на стресс, связанный с засухой, как на механизм.

Реклама

Кажется, существуют пороговые эффекты, точки, вне которых дополнительный климатический стресс не приводит к линейному превращению в дополнительный риск конфликта.

Резкие перепады между двумя крайностями

Выводы, связанные с диполем Индийского океана (IOD), были еще более впечатляющими.

В отличие от Эль-Ниньо, где только определенные фазы были связаны с более высоким риском конфликта, обе фазы Интерактивного явления были связаны с повышенным риском.

Наиболее сильное влияние наблюдалось в регионах, тесно связанных с системой, включая Африканский Рог и некоторые части Юго-Восточной Азии.

Реклама

Вероятной причиной, как предполагают исследователи, является склонность IOD быстро переключаться между крайностями, создавая «климатический хлыстовой удар».

Такие явления характеризуются резкими перепадами между засухой и наводнениями, которые могут дестабилизировать сельскохозяйственные системы.

Возможность раннего предупреждения

Экстремальные климатические колебания могут создавать стресс для уязвимых общин таким образом, как это невозможно из-за более постепенного или предполагаемого изменения климата.

Это может нарушить работу и без того уязвимых регионов.

Реклама

Один из наиболее практически значимых аспектов этого исследования состоит в том, что оно может сделать возможным.

Как Эль-Ниньо, так и IOD можно прогнозировать за месяцы или год заранее.

Если определенные фазы этих систем достоверно связаны с повышенным риском конфликта в некоторых регионах, это создает окно для подготовки.

Изменчивость климата усиливает угрозу

По словам ученых, изменчивость климата не влечет конфликтов так, как искра влечет за собой пожар. Она действует как мультипликатор угроз, усиливая существующее уже существующее социальное, экономическое и политическое давление.

Реклама

Приведет ли это давление к насилию зависит от многих других факторов, которые не может определить только климат.

Для политиков, гуманитарных организаций и миротворческих органов, которые пытаются предсказать, где может возникнуть следующий кризис, такое изменение вероятности именно тем ранним сигналом, который может изменить ситуацию.

Ранее ученые предложили радикальный способ борьбы с изменением климата — построить дамбу через Берингов пролив, чтобы повлиять на океанические течения.

Новости партнеров