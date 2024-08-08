"Война закончится неожиданно": астролог назвал год, когда Россия будет отступать

Астролог Владимир Бадиян спрогнозировал, что конфликт с Россией может продолжаться до 2029 года, однако "горячая фаза войны" может закончиться уже в 2025 или 2026 году.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Уменьшение боевых действий может быть в начале 2025 года. Определенные договоренности могут быть в начале 2025 года", – сказал он.

Экстрасенс сказал, что конфликт Украины с РФ будет продолжаться до 2029 года.

"Война может продлиться до 2026-2027 года. Но горячая фаза может закончиться в 2025 году. Возможно, в конце 2024 года будут какие-то переговоры", — сказал он.

Астролог предполагает, что уже в сентябре-октябре Украина может пойти в наступление, что демотивирует оккупационную армию и таким образом в Кремле могут задуматься о мирных переговорах.

"Война будет заканчиваться неожиданно. Раз — и россияне начнут почему-то отступать. Они еще могут год-полтора продержаться, но для них это будет тяжело", — сказал Бадиян.

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