Война закончится: ясновидящий назвал имя политика, который спасет Украину

Ясновидец Андрей Дуйко считает, что когда президентом США станет Камала Гаррис, война в Украине очень быстро закончится.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ясновидящая считает, что на выборах в США победит именно Камала Харрис, что будет крайне выгодно Украине.

"Это человек, который будет принимать решения быстро. То есть это уже не Байден, который думает и анализирует, общается с кем-то. Когда придет политик женщина, она удивит быстрыми и радикальными действиями. Америка наберет обороты и будет действовать очень агрессивно. После этого влияние Америки станет еще большим. Для Украины - это будет прекрасно, она быстро расставит все точки. Вопрос - бить или не бить, все быстро решится. Война закончится на лучших условиях Украины", - сказал он.

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