Войны не испугалась: 63-летняя итальянка впервые родила ребенка после поездки в Украину на ЭКО

Ей удалось выносить ребенка со второй попытки.

В Италии 63-летняя женщина родила мальчика после поездки в Украину для проведения ЭКО.

Об этом сообщает NTK.

Маленький Себастьян появился на свет преждевременно с весом около 2 кг. Его мама Флавия Альваро, которой 24 октября исполнится 64 года, является самой старшей матерью в Италии.

Себастьян родился путем кесарева сечения на 31 неделе и четыре дня в Лидо-ди-Камайоре близ Пизы в понедельник, 3 июня.

Флавия, работающая в библиотеке-музее в соседнем Виареджо, раньше уже пыталась выносить беременность. Два года назад она обратилась в клинику в Киеве для проведения ЭКО, поскольку, согласно украинскому законодательству, для этой процедуры не существует возрастных ограничений.

Однако на 14 неделе у нее случился выкидыш.

Прошлой осенью, несмотря на войну, она вернулась в Украину, чтобы попробовать еще раз. В этот раз все прошло успешно. Альваро, которая давно хотела стать мамой, сказала с больничной койки: "Я так счастлива".

Флавия Альваро со своим врачом Андреа Марсили / Фото: needtoknow.co.uk

У женщины было предлежание плаценты – когда шейка матки полностью закрывается в конце беременности – но других проблем не было. Ее гинеколог Андреа Марсили описал беременность как "спокойную".

Ей сделали кесарево сечение после того, как у нее поднялось кровяное давление и медики решили, что нужно вмешаться.

У маленького Себастьяна есть бабушка по материнской линии, которой 93 года.

Его биологическими родителями являются двое молодых доноров – мужчина-спасатель и женщина-инструктор по плаванию из того же бассейна.

Малыш остается в неонатальном отделении, и как только он достигнет нужного веса, мама заберет его домой.

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери. У женщины уже есть шестеро несовершеннолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав из-за невыполнения обязанностей по воспитанию.

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