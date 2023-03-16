Возбужденные обезьяны забросали туристов камнями и поламали им ноги (фото)

Приматологи говорят, что бабуины "могут легко расстроиться из-за вещей, к которым они не привыкли".

Трое туристов в Южной Африке получили переломы ног после нападения возбужденных бабуинов, которые скатили на людей огромный валун.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на поисково-спасательную службу Wilderness в Западном Кейпе.

Инцидент с обезьянами произошел в феврале после того, как группа из семи туристов отправилась в экспедицию на спуске на канате в отдаленных горах Банхук в Западном Кейпе.

Экскурсия проходила хорошо до следующего дня, когда искатели приключений остановились на обед и заметили на скале над собой стаю капских бабуинов. Это одни из самых больших в мире обезьян, весом до 36 кг и 1,2 м длиной. Животные имели довольно возбужденный и заинтересованный по отношению к людям вид.

Увидев обезьян, туристы продолжили спуск со скалы. В это время все начало ухудшаться. Двое членов группы решили спуститься по водопаду, когда огромный 60-килограммовый камень, очевидно сбитый бабуинами, ударился о выступление, на котором стояли остальные пять туристов.

Массивный камень "взорвался от удара", разбросав свои острые, как бритва, обломки. Эти обломки попали в туристов, сломав трем из них ноги. Еще один получил рану на теле. В то же время, пятого туриста камень едва не опрокинул с выступления, но в середине падения мужчину остановил ремень безопасности.

Фото: WSAR Western Cape

К сожалению, спровоцированный приматами оползень был далек от завершения: безумные обезьяны якобы продолжали бросать камни на туристов, заставляя их искать укрытие на скале.

Несмотря на удаленность, туристам удалось подать сигнал SOS. В помощь им отправились вертолет Воздушной службы милосердия и команда поисково-спасательной службы пустыни (WSAR).

Спасательная команда с помощью лебедок спустила парамедиков на выступление, где толпились туристы. Затем тяжелее всего раненого туриста зафиксировали на носилках и доставили в соседнюю зону посадки. Еще двое раненых подняли с выступа в спасательных ременях.

Фото: WSAR Western Cape

Фото: WSAR Western Cape

Впоследствии всех троих доставили в больницу, а четверо невредимых туристов самостоятельно спускались со скалы.

Пока неясно, был ли этот поступок бабуинов умышленным или нет. Однако у приматологов есть свои подозрения.

"Намеренно ли они бросали камни в туристов, или просто сбивали их, я думаю, никогда не будет известно, но это было много камней, которые можно было случайно сбить. Чтобы случайно сбить 60-килограммовый валун, нужно много усилий", — рассказал исследователь обезьян, специализирующихся на спасении приматов из городских районов.

Он добавил, что бабуины "могут легко расстроиться вещами, к которым они не привыкли, и они привыкли к тому, чтобы люди шли по скалам, но не спускались по них".

В то же время, один из невредимых туристов сказал, что они "не верят, что бабуины вели себя агрессивно" и считают инцидент случайностью.

Если бы это межвидовое избиение камнями действительно было умышленным, это был бы не первый случай, когда низшие приматы демонстрировали очень похожее на человеческое поведение.

Напомним, в Индии мужчина ради любопытства толкнул тигра палкой по хвосту и это стало последним поступком в его жизни.

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