Воздушное шоу: гость повис на вертолете на свадьбе звезды (фото)

Реклама

Свадьба — время для сюрпризов. Но на празднике музыкальной звезды Принца Индаха в Кении гостей ждал несколько необычный импровизированный перформанс — мужчина, решивший буквально улететь с вечеринки.

Об этом пишет Need To Know.

28-летний Стивен Одхиамбо Оума, известный местным жителям как Asalom Komando, решил, что свадьба без приключений — это не свадьба. Когда вертолет, отвозивший молодоженов, начал подниматься в воздух, Стивен зацепился за него.

Реклама

За несколько минут до взлета он вел беседу с пассажирами внутри. Охранник попытался отвести его от воздушного транспорта — что, казалось бы, должно было поставить точку в истории. Но Стивен вернулся. И на этот раз уже с новым планом — проверить, удержится ли за полозья так же хорошо, как ремонтирует велосипеды.

Пока пилот не понял, что перевозит бонусного пассажира, вертолет уже успел подняться над свадебной локацией. Свидетели услышали крик, и транспорт оперативно посадили в поле неподалеку. Стивен признался, что очень обрадовался приземлению, потому что во время полета начал уставать.

Гость свадьбы повис на вертолете / © скриншот с видео

Праздничный полет закончился арестом — полиция посетила мастера дома 14 апреля, где тот, по словам правоохранителей, сопротивлялся. Унимать его пришлось трем офицерам. Ему угрожают обвинения в создании угрозы для себя и пассажиров.

Мотивы «каскадера» не слишком сложны: хотел покататься на вертолете и, возможно, получить немного денежной помощи.

Напомним, 20-летний жених сбежал с будущей тещей за 9 дней до свадьбы.