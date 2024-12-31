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Возле Иерусалима ребенок случайно нашел артефакт, которому может быть до двух веков (фото)

Возле Иерусалима ребенок случайно нашел артефакт, которому может быть до двух веков (фото)

Иерусалим

Во время обучающей экскурсии мальчик случайно обнаружил религиозный артефакт, который может быть связан с христианским паломничеством в Святой Земле более ста лет назад.

Десятилетний мальчик Нехорай Нир случайно обнаружил уникальный христианский артефакт во время учебной экскурсии в поселок Эйн-Карем, расположенный к западу от Иерусалима.

Об этом пишет Newsweek

Поселок, известный своей историей и святыми местами, имеет огромное значение для христиан, поскольку, по традиции, считается местом рождения Иоанна Крестителя — одной из ключевых фигур христианской религии.

Эйн-Карем также известно как место, где, согласно Новому Завету, произошла Визитация — встреча Богородицы с ее родственницей Елизаветой, беременной Иоанном Крестителем. В поселке расположены церкви, которые чествуют эти события, в частности, Церковь Визитации и Церковь Святого Иоанна Крестителя. Это важный центр паломничества, который привлекает людей со всей Европы.

Именно в этом святом месте Нехорай Нир нашел крестообразный подвес, изготовленный с помощью техники микромозаики, используемой для расположения мелких кусочков стекла и драгоценных камней. Подвес оказался настоящей находкой: хотя по закону его возраст оценивают в 100–200 лет, это все равно уникальный артефакт, свидетельствующий о мастерстве его изготовления.

Уникальный крестообразный подвес/Фото: Newsweek / ©
Уникальный крестообразный подвес/Фото: Newsweek

"Мы собирали съедобные растения, и я был удивлен, когда увидел на склоне яркий красный гранат, лежавший на земле", — поделился Нехорай. "Я побежал его унести, но обнаружил, что внутри есть червь, и решил оставить его". На обратном пути я внезапно увидел светящийся в земле цветной предмет. Я вытащил его, и сразу почувствовал восхищение. Сотрудники сказали, чтобы я связался с Израильским управлением древностей, и когда они приехали, то были очень впечатлены».

По словам археолога Амита Реема, этот подвес, хотя и не античный, имеет большое историческое значение. Он был изготовлен с высокой точностью, что свидетельствует о профессионализме мастеров, создававших подобные изделия. Техника микромозаики была разработана в Риме около 1800 г. и оставалась популярной до начала 20 века. Эксперты предполагают, что подвес мог принадлежать христианскому паломнику, посетившему Эйн-Карем.

"Этот крест — это свидетельство личной истории паломника, посетившего Эйн-Карем 100-200 лет назад, и отражает важность Святого Земли для трех монотеистических религий", — отметил Реем. "Люди готовы были преодолевать пустыни, горы и моря, часто в течение многих лет, чтобы затронуть землю, где все началось".

Напомним, археологи обнаружили золотое украшение XI-XII веков на территории Софии Киевской во время ремонтных работ. Находка весит более 4 граммов, имеет длину 6 сантиметров и ширину 9 миллиметров.

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