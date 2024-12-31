Возле Иерусалима ребенок случайно нашел артефакт, которому может быть до двух веков (фото)

Во время обучающей экскурсии мальчик случайно обнаружил религиозный артефакт, который может быть связан с христианским паломничеством в Святой Земле более ста лет назад.

Десятилетний мальчик Нехорай Нир случайно обнаружил уникальный христианский артефакт во время учебной экскурсии в поселок Эйн-Карем, расположенный к западу от Иерусалима.

Об этом пишет Newsweek

Поселок, известный своей историей и святыми местами, имеет огромное значение для христиан, поскольку, по традиции, считается местом рождения Иоанна Крестителя — одной из ключевых фигур христианской религии.

Эйн-Карем также известно как место, где, согласно Новому Завету, произошла Визитация — встреча Богородицы с ее родственницей Елизаветой, беременной Иоанном Крестителем. В поселке расположены церкви, которые чествуют эти события, в частности, Церковь Визитации и Церковь Святого Иоанна Крестителя. Это важный центр паломничества, который привлекает людей со всей Европы.

Именно в этом святом месте Нехорай Нир нашел крестообразный подвес, изготовленный с помощью техники микромозаики, используемой для расположения мелких кусочков стекла и драгоценных камней. Подвес оказался настоящей находкой: хотя по закону его возраст оценивают в 100–200 лет, это все равно уникальный артефакт, свидетельствующий о мастерстве его изготовления.

Уникальный крестообразный подвес/Фото: Newsweek

"Мы собирали съедобные растения, и я был удивлен, когда увидел на склоне яркий красный гранат, лежавший на земле", — поделился Нехорай. "Я побежал его унести, но обнаружил, что внутри есть червь, и решил оставить его". На обратном пути я внезапно увидел светящийся в земле цветной предмет. Я вытащил его, и сразу почувствовал восхищение. Сотрудники сказали, чтобы я связался с Израильским управлением древностей, и когда они приехали, то были очень впечатлены».

По словам археолога Амита Реема, этот подвес, хотя и не античный, имеет большое историческое значение. Он был изготовлен с высокой точностью, что свидетельствует о профессионализме мастеров, создававших подобные изделия. Техника микромозаики была разработана в Риме около 1800 г. и оставалась популярной до начала 20 века. Эксперты предполагают, что подвес мог принадлежать христианскому паломнику, посетившему Эйн-Карем.

"Этот крест — это свидетельство личной истории паломника, посетившего Эйн-Карем 100-200 лет назад, и отражает важность Святого Земли для трех монотеистических религий", — отметил Реем. "Люди готовы были преодолевать пустыни, горы и моря, часто в течение многих лет, чтобы затронуть землю, где все началось".

Напомним, археологи обнаружили золотое украшение XI-XII веков на территории Софии Киевской во время ремонтных работ. Находка весит более 4 граммов, имеет длину 6 сантиметров и ширину 9 миллиметров.

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