Возле станции "Вернадского" появились первые горбатые киты: как они выглядят (фото)

Станция "Вернадского"

Украинские ученые на антарктической станции «Академик Вернадский» зафиксировали раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова.

Об этом пишет Национальный Антарктический научный центр.

«Мы подошли лодкой к северной части острова Ховгард, где раньше видели косаток и антарктических полос. И на этот раз встретили пару косаток, которые завели нас в начало пролива Лемейра. Там мы их потеряли, но впоследствии наткнулись на пару горбунов», — рассказала биология 30-й украинской антарктической экспедиции Зоя Скорая.

Гобатый кит. / © Национальный антарктический научный центр

Хотя первые горбани сезона в регионе видели пассажиры судов еще 20 и 22 октября, украинские полярники зарегистрировали пару китов 25 октября южнее — в проливе Лемейр.

«Сейчас это самая ранняя весенняя регистрация горбунов в районе Вернадского — как по наблюдениям украинских ученых, так и по данным Happywhale (напомним, что в Антарктике сейчас весна)», — пояснили ученые.

Обычно горбатые киты Южного полушария весной возвращаются из мест размножения у экватора к антарктическим водам, богатым крыльями. Однако их очень раннее прибытие свидетельствует об изменениях. Ученые Национального антарктического научного центра (НАНЦ) объясняют этот рекордный срок изменением природных факторов.

Горбатый кит. / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

«Изменение климата, в частности сокращение площади морского льда, и скопление криля позволяют горбатым китам оставаться в районе Антарктического полуострова длиннее. По всей вероятности, те же факторы обусловили и раннее возвращение горбунов сейчас», — объяснила биология НАНЦ Оксана Савенко.

Украинские биологи, комплексно исследующие китообразных с 2018 года, уже фиксировали, что некоторые особи остаются в этом районе даже в июне и июле, а акустический мониторинг обнаруживал их даже в августе.

