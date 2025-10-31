Возможна ли интимная близость в космосе: астронавтка NASA ответила на "табуированный" вопрос

Бывшая астронавтка NASA Николь Стотт

Вопрос интимной близости за пределами Земли давно является одной из самых интересных и «табуированных» тем для широкой публики. После многих лет спекуляций ответ на него дала Николь Стотт — бывшая астронавтка NASA, которая провела более 100 дней на Международной космической станции (МКС). Она утверждает, что страсти в космосе «физически ничего не помешает», но есть серьезные нюансы, связанные с невесомостью.

Об этом Николь Стотт рассказала в интервью каналу LADbible Stories.

«Я этого не делала»

Когда Николь Стотт прямо спросили, возможен ли секс в космосе, она дала очень прямой и одновременно оптимистический ответ.

«Вероятно. Я не думаю, что есть то, что физически помешало бы заниматься сексом в космосе. Я не знаю, делал ли это кто-нибудь, пока был там. Я этого не делала», – сказала астронавтка.

Николь Стотт не подтвердила существование «клуба миллиона миль над Землей», но подчеркнула, что законы физики не делают интимную близость невозможной.

Интимная близость как «плавание в бассейне»

Астронавтка сравнила идею секса в невесомости с попыткой двигаться в воде, прекрасно иллюстрирующей главное физическое препятствие — отсутствие силы тяжести.

Ранее она объясняла, что даже самые простые действия в космосе требуют тщательного контроля, ведь в условиях постоянного свободного падения астронавты «парят вокруг планеты» и могут «плыть в любом направлении».

Это отсутствие удерживающей силы делает координацию между двумя людьми значительно сложнее, чем на Земле. Без внешнего закрепления, партнеры будут просто отталкиваться друг от друга и будут разлетаться в разные стороны.

Именно поэтому, размышляя о решении этой «технической задачи», Николь Стотт провела аналогию, которая дает надежду на будущее:

«Просто подумайте о плавании в бассейне. Вы можете заняться сексом там. И если кто захочет заняться сексом в космосе, думаю, они найдут способ, как это сделать», — заверила она.

Хотя космические агентства сохраняют строгие профессиональные кодексы, а конфиденциальность на МКС практически отсутствует, выводы Стотт подтверждают: если инстинкт возобладает, а человечество окажется в экстремальных условиях (например, после апокалипсиса), продолжение рода в невесомости вполне реально.

Напомним, китайские астронавты осуществят космическую секс-миссию . Они примут на орбиту мышей для экспериментов по размножению. В состав следующего экипажа китайской космической станции кроме людей станут четыре черных мыши — две самки и два самца.