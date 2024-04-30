"Возможны серьезные переговоры": астролог Влад Росс дал прогноз на май и ответил, что будет на фронте

Известный астролог Влад Росс считает, что май будет благоприятен для Украины, однако на фронте возможны серьезные обострения и даже продвижение российской оккупационной армии.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

"В мае Плутон становится ретроградным. А Плутон - это символ смерти, войны. Поэтому в мае ожидается тяжелая ситуация на фронте. Могут быть проблемы в Часовом Яру, часть города мы можем потерять. Есть большая опасность, чтобы не произошел прорыв фронта на Запорожье. В мае может быть сложная ситуация", - пояснил астролог.

Влад Росс также говорит, что экономику Украины в мае ожидает рост.

"С другой стороны - закончился ретроградный Меркурий, который переходит в знак Тельца. Поэтому с середины мая Меркурий в знаке Тельца будет способствовать экономике Украины. Будет большая возможность для роста нашей страны. 23 мая Венера перейдет в знак Близнецов, 26 мая Юпитер тоже перейдет в этот знак зодиака. А это - означает возможные серьезные переговоры. Мы можем забыть об обвале гривны, наоборот - она укрепится. Очень хорошо пойдет торговля. В целом - май оптимистичный, однако на фронте будет тяжело. Но нам очень быстро поставят оружие", - говорит он.

Влад Росс также предусматривает новые теракты в России, произойти они могут в начале мая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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