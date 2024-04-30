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"Возможны серьезные переговоры": астролог Влад Росс дал прогноз на май и ответил, что будет на фронте

"Возможны серьезные переговоры": астролог Влад Росс дал прогноз на май и ответил, что будет на фронте

Астролог Влад Росс сделал предсказание на май. Коллаж ТСН.ua.

Астролог предполагает обострение на фронте.

Известный астролог Влад Росс считает, что май будет благоприятен для Украины, однако на фронте возможны серьезные обострения и даже продвижение российской оккупационной армии.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

"В мае Плутон становится ретроградным. А Плутон - это символ смерти, войны. Поэтому в мае ожидается тяжелая ситуация на фронте. Могут быть проблемы в Часовом Яру, часть города мы можем потерять. Есть большая опасность, чтобы не произошел прорыв фронта на Запорожье. В мае может быть сложная ситуация", - пояснил астролог. 

Влад Росс также говорит, что экономику Украины в мае ожидает рост. 

"С другой стороны - закончился ретроградный Меркурий, который переходит в знак Тельца. Поэтому с середины мая Меркурий в знаке Тельца будет способствовать экономике Украины. Будет большая возможность для роста нашей страны. 23 мая Венера перейдет в знак Близнецов, 26 мая Юпитер тоже перейдет в этот знак зодиака. А это - означает возможные серьезные переговоры. Мы можем забыть об обвале гривны, наоборот - она укрепится. Очень хорошо пойдет торговля. В целом - май оптимистичный, однако на фронте будет тяжело. Но нам очень быстро поставят оружие", - говорит он. 

Влад Росс также предусматривает новые теракты в России, произойти они могут в начале мая. 

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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