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Возвращаем забытые украинские слова к жизни — что означает слово "дармовис", вы будете очень удивлены

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
966
Время на прочтение
1 мин
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Возвращаем забытые украинские слова к жизни — что означает слово "дармовис", вы будете очень удивлены

Что такое "дармовис"

Вы будете поражены украинской ментальностью, когда узнаете значение слова "дармовис"

Что означает слово "дармовис"

Украинский учитель и языковед предлагает догадаться, что такое дармовис и выбрать правильный ответ из трех предложенных вариантов.

"Дармовис" — это:

  • бездельник,
  • подвеска,
  • ерунда.

Вы будете удивлены, потому что "дармовис", по словам языковеда Авраменко, имеет не одно, а два значения. Дармовисом называют либо подвеску, либо бездельника, бездействующего человека.

В слове "дармовис" проявляется наша украинская ментальность. Как мыслили прежде, если предмет, вещь не имеет никакой пользы, он зря висит, это просто украшение. Так же как и бездеятельный человек, бездельник, который ничего не делает является бесполезным, то есть  "дармовисом".

Кстати, как отметил Авраменко, одним из соответствий к дармовису или подвеске является заимствованное слово  "брелок". И в родовом падеже нужно говорить не "брелка", а "брелОка".

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Дата публикации
Просмотры
966
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