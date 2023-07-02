Возвращаем забытые украинские слова к жизни — что означает слово "дармовис", вы будете очень удивлены

Что означает слово "дармовис"

Украинский учитель и языковед предлагает догадаться, что такое дармовис и выбрать правильный ответ из трех предложенных вариантов.

"Дармовис" — это:

бездельник,

подвеска,

ерунда.

Вы будете удивлены, потому что "дармовис", по словам языковеда Авраменко, имеет не одно, а два значения. Дармовисом называют либо подвеску, либо бездельника, бездействующего человека.

В слове "дармовис" проявляется наша украинская ментальность. Как мыслили прежде, если предмет, вещь не имеет никакой пользы, он зря висит, это просто украшение. Так же как и бездеятельный человек, бездельник, который ничего не делает является бесполезным, то есть "дармовисом".

Кстати, как отметил Авраменко, одним из соответствий к дармовису или подвеске является заимствованное слово "брелок". И в родовом падеже нужно говорить не "брелка", а "брелОка".

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