Впервые получит паспорт и пойдет в школу: в РФ 33-летний мужчина не умеет читать и писать

Он не ходил ни в детский сад, ни в школу. Никаких документов у мужчины за всю жизнь не было.

В РФ 33-летний мужчина за всю жизнь так и не научился читать и писать, и до сих пор живет без паспорта

Его историю рассказывает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT.

Николай Сундуков из сибирского города Кемерово сразу после рождения оказался в приёмной семье. Новые родители никаких документов оформлять не стали. Ребенок не ходил ни в детский сад, ни в школу. Как это стало возможно и куда смотрели соцслужбы, не сообщается.

Когда парню исполнилось 15 лет, он сбежал и начал самостоятельную жизнь. Работал он неофициально, поэтому необходимости в документах не было.

"Я никуда не лез, криминала у меня не было. Вот так и жил по сей день. В Кемеровской больнице я родился. Обращался туда – мне сказали, что все документы утеряны. Я просто отложил все это на потом", – говорит Николай.

Позже он встретил любимую девушку и у них родились двое детей. Теперь он решил "легализоваться". Но сведений о его существовании нет.

"И вот я обращаться стал. А так как я неграмотный, в школе не учился, меня просто выкидывали везде", – рассказывает Сундуков.

Поэтому "человек-невидимка" обратился в прокуратуру. Сейчас он ждёт получение паспорта. Мужчина хочет узаконить отношения с гражданской женой и вписать в первый паспорт своих детей.

Также он собирается сесть за школьную парту, чтобы научиться читать и писать. А после освоить какую-нибудь специальность, чтобы официально трудоустроиться.

Ранее сообщалось, что в России учитель истории рассказывал ученице о красоте древних греков на примере своих нюдсов.

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