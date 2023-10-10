Впервые в мире: симфонический оркестр устроил шоу для нескольких тысяч кур - видео

В Новой Зеландии на ферме в Хокс-Бэй симфонический оркестр устроил необычное шоу.

Об этом пишет The Guardian.

Музыканты представили свою последнюю композицию Chook Symphony No 1. Мелодия содержала множество отличительных черт традиционной музыки барокко, но когда она началась, инструменты начали издавать звуки, которые чаще можно услышать в курятниках, чем в священных зрительных залах.

Однако такое отступление от традиции никого не смутило – ведь аудитория, собравшаяся послушать концерт на прошлой неделе, на самом деле составляла несколько тысяч кур.

Сделанное по заказу музыкальное произведение было создано специально для птиц.

"Мы уже несколько лет включаем цыплятам классическую музыку, потому что хорошо изучено, что она может успокоить их", — говорит Бен Босток, один из двух братьев, владеющих фермой.

Исследования показали, что животные могут положительно реагировать на классическую музыку, а куры особенно отзывчивы на музыку в стиле барокко, согласно некоторым исследованиям.

Композитор Хемиш Оливер, использовавший традицию барокко как отправную точку и черпавший вдохновение у таких композиторов, как Корелли, Бах и Шнитке, хотел, чтобы произведение было игривым, включив в него звуки из мира цыплят. "Труба подражает курице… Гобий и фагот — самые кудахтанные из духовых инструментов, особенно если убрать трости".

На ранних этапах произведения проверялось, на какие инструменты и звуки цыплята реагировали лучше.

"Им не нравился громкий стук", — сказал Босток, добавив, что когда птицы положительно реагируют на музыку, они имеют тенденцию передвигаться дальше среди деревьев. Теперь Босток надеется, что куриные фермеры по всему миру будут использовать это музыкальное произведение, чтобы успокоить своих птиц.

Для Оливера ключевым моментом проекта было получение информации от фермеров о том, как куры реагировали на определенные звуки и инструменты.

Концерт симфонического оркестра для кур / Фото: Bostock Brothers

По словам Питера Биггса, исполнительного директора оркестра, симфонический оркестр "тщательно изучил" любые другие примеры того, как оркестр придумывает музыку специально для кур, и считает, что это будет первый в мире случай.

"Откровенно говоря, когда на ум приходит симфонический оркестр, он может показаться далеким и очень серьезным. Мы не такие… мы хотели убедиться, что мы являемся организацией, которая может развлечься", — сказал Биггс, добавив, что для симфонии важно сотрудничать с предприятиями, инновационными и этическими.

"Мы все заботимся о благополучии: если это благополучие для людей, это здорово, если это благополучие для всех видов планеты, это тоже здорово".

Напомним, женщина более 30 лет живет на плавучем острове, который построила вместе с покойным мужем. Домики плавают на пенопласте.

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